La petite amie du soldat Salomon Gavriha tué dans l’attaque: ‘Comment puis-je continuer sans toi?’

Combien de vie détruite, combien de larmes, des familles dans la plus grande des tristesse, d’israéliens qui devront vivre ces prochaines fêtes sans leur proche, de tristesse sans limite, face à un seul terrorisme en Israel, celui des palestiniens, celui des arabes qui n’ont pour seul but dans ce monde de tuer et encore tuer…

Il y a peu de temps, la petite amie du jeune soldat Magav de 20 ans qui a été tué par arme à feu par un terroriste palestinien, a pleuré de toutes ses larmes devant le cercueil de son futur mari qui ne le sera jamais …

Le Sgt Salomon Gavriya, qui a été assassiné ce matin dans une attaque terroriste près de Har Adar, a reçu une éloge à son enterrement par celle qui l’aimait tant : «Un homme sensible qui me donnait tout. Nous avons rêvé de nous marier et construire une maison en Israël. Comment puis-je continuer sans toi ? ‘

Elle a ajouté:’ Tu ne t’es jamais plaint, et tu était toujours du meilleur côté ‘

Quelque 2,000 personnes se sont rassemblées dans le cimetière de Be ‘ er Yaakov au centre d’Israël pour l’enterrement de Solomon Gavriya, 20 ans, qui a été assassiné dans l’attentat terroriste de ce matin à Har Adar. Le chef de la police a fait l’éloge du soldat en disant qu’il était » l’un de nos meilleurs officiers. »