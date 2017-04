PESSAH à Yad Vachem | « Et vous direz à vos enfants »

Yad Vashem a organisé une exposition intitulée « Et vous direz à vos enfants », qui montre les différents Sederim de Pessah dans le monde « certains sédarim de Pessah ont été observés dans toute l’Europe avant la Shoah, mais aussi au cours des années de la Shoah, et dans les camps de personnes déplacées et des foyers pour enfants après la guerre ».