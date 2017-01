Le père du terroriste de Haifa qui a tué deux Juifs : « Je lui souhaite de mourir ! »

Le père du terroriste de Haïfa, Joseph Shinawi, a déclaré qu’il est sous le choc quand il a apprit que l’acte d’ accusation a accusé son fils de terrorisme et non d’acte criminel comme cela a été dit par les médias depuis cette attaque dans les rues de Haïfa au début du mois de Janvier où deux Juifs ont été tués par balle.

Ce matin (lundi) à la Cour de district de Haïfa, il a exprimé se grande déception : « Je n’ai pas grandit comme ça, et je ne suis pas ce type de gens. Dans ma maison , il n y a pas de telles choses. Je suis choqué par mon propre enfant. Comment a t’il fait pour en arriver à ce point là ? Je ne sais pas ? »a t’il dit en pleurant.

« Il devrait accepter sa punition. J’ai dis à ma femme que je lui souhaite de mourir. Nous vivons ensemble, nous sommes des êtres humains. Pourquoi tuer des Juifs ? » .

Il a ajouté qu’il ne voulait pas communiquer avec lui : « Je ne veux pas lui parler du tout. »

Muhammad Shinawi est un résident israélo-arabe de la ville de Haïfa, il a été arrêté il y a trois semaines avant le carnage qui a tué deux Juifs, Guy Kafri et le rav Yechiel Illouz. Selon l’enquête du Shin Bet, Shinawi a tiré aussi vers la femme, qui a été blessée.

Le terroriste avait deux complices, qui lui ont fournit les moyens de mener à bien cet acte de terrorisme.

Le suspect a acheté il y a quelques années de telles armes, une Carl Gustav, et l’a caché dans une cachette près de son immeuble et a fait des essais de tir de temps à autre dans les bois à Haïfa. Son frère mineur savait sur qu’il possédait des armes.

Selon l’enquête du Shin Bet, Shinawi a été impliqué aussi dans l’incendie de véhicules de Juifs pendant la seconde guerre du Liban, et sa haine des Juifs s’est intensifiée ces dernières années.

Son père est venu avec l’avocat au poste de police et affirmé que son fils n’a pas grandi avec le racisme : « Nous vivons ensemble, Juifs et Arabes, je travaille avec les Juifs. Nous sommes tous humains « , at – il ajouté.

