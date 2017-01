Le père soupçonné d’avoir tué sa femme et trois enfants à Migdal: « Je demande pardon à D.ieu »

C’est à la Cour de justice de Nazareth que le suspect du meurtre de sa femme, ses deux fils et un autre enfant dans le yichouv de Migdal en Galilée a demandé « le pardon de D.ieu ». La police ne sait pas encore le motif de ce drame familial, et la police a imposé l’interdiction de certaines informations pour le bon suivi de l’enquête.

La Cour de Nazareth devrait prolonger l’arrestation du père soupçonné d’avoir assassiné sa femme, ses deux jeunes enfants entre 1 an et 1 an et demi , Yossef et Benjamin et le jeune Nachman Attia, leur voisin de 10 ans.

L’enquête a révélé que le père a apparemment poignardé les quatre victimes ce samedi vers midi puis s’est échappé par la fenêtre de la maison, et a ainsi a réussi à poignarder le frère de Nachman, 11 ans avec des blessures modérées. Le père de Nachman a demandé à la police de ne pas faire autopsier le corps de son fils.

Les inspecteurs de la police de Tibériade ont assez de preuves pour accuser le père, de 28 ans .Il a été arrêté dans le verger situé à environ 200 mètres de la maison quand il a été blessé. La police a déclaré que l’ homme n’a pas de casier judiciaire et à partir de ce moment on ne sait pas quel a été le motif.

« Je savais qu’il y avait un autre garçon tué sur la scène , » a dit le père de Nahman, qui travaille aussi pour le MDA et quand je suis rentré chez moi pour vérifier si mon fils était à la maison et suite au refus de la police de me faire entrer sur les lieux de l’attaque, j’ai compris que Nahman a été tué » .

