Le père du soldat tué dans un accident : « Mon fils est mort à cause d’une ceinture de sécurité défectueuse »

Âgé de 20 ans, le sergent Yuval Manah de Givatayim est mort à cause de sa ceinture de sécurité déchiré, a déclaré l’un des représentants de la famille à l’armée israélienne.

La nuit dernière, le sergent a été tué et trois de ses compagnons ont été blessés (deux dans un état grave et un autre dans un état léger) dans un accident de la route près de la barrière de sécurité à la frontière avec Gaza. Selon l’enquête, la jeep s’est renversée en raison de la perte de contrôle.

Les parents de Yuval ont dit aux médias que leur fils a été éjecté de la jeep parce que sa ceinture de sécurité s’est déchiré en morceaux. « Si le ceinture n’avait pas été défectueuse, alors rien ne serait arrivé, – at-il dit dans une interview sur Wallanews. Il est mort en vain, et même dans l’armée , tout doit être vérifié « .

A la veille de la tragédie , il a dit qu’il était avec son fils au téléphone et avec sa mère et a dit qu’il avait un mauvais pressentiment, et qu’il était épuisé et très fatigué.

Pour l’instant aucune raison n’est confirmée concernant la cause de l’accident , aujourd’hui deux autres soldats ont été blessés dans les mêmes conditions, et cette fois ci c’est un véhicule palestinien qui pourrait être la cause de ce drame.

Les funérailles du sergent auront lieu ce dimanche à 18h30 au cimetière militaire de Kiryat Shaul.

