Vous pourriez sauver ce père juif en vous inscrivant comme un donneur de moelle osseuse

Rejoindre la liste des donneurs de moelle osseuse est indolore et facile. Cela prend quelques minutes pour donner la meilleure chance à quelqu’un pour vaincre le cancer. Cliquez ICI pour sauver des vies.

Adam Krief a 31 ans, marié avec 3 enfants. Il se bat contre la myélofibrose, un cancer du sang agressif.

« Adam pourrait sembler en bonne santé à l’œil nu. Mais si je vous montre une photo de notre couple plusieurs années en arrière, vous ne pourrez le reconnaître », a déclaré sa femme, Lia.

Le 1er Juillet, Mr Krief a été diagnostiqué avec un type rare de cancer du sang appelé myélofibrose primaire et bien qu’il soit soigné par la chimiothérapie, ce traitement ne sauvera pas sa vie.

« Le traitement lui permet de gagner un peu de temps pour que nous puissions le trouver un donneur parce que le seul remède à ce moment est une transplantation, une greffe de moelle osseuse », explique Lia.

Avec plus de 13 millions de personnes sur le registre de moelle osseuse, ce n’est toujours pas assez, car aucun d’entre eux ne peut sauver Adam.

Le couple a créé la campagne Espoir 4 Adam et a publié une vidéo sur les médias sociaux dans l’espoir que les gens se sentent obligés de s’inscrire en tant que donateur.

En seulement 10 jours, ils ont enregistré plus de 3000 personnes.

» Juste de l’amour et le soutien que nous avons vu dans les deux ou trois dernières semaines, nous a aidé « , a déclaré Adam.

La plupart des amis et la famille des Kriefs ont admis qu’ils ont été intimidés par le processus de don. Pour environ 80 pour cent des donateurs, cependant, la procédure est non chirurgicale est relativement facile et sans douleur.

» Vous donnez assez de sang. C’est un don de sang spécialisé pour moi « , a ajouté Adam.

Le couple espère que le lecteur pourra aider Adam, mais aussi avec un impact beaucoup plus grand.

« Vous augmentez les chances de quelqu’un pour voir ses enfants grandir».

Il est facile de devenir un donneur. Tout ce que vous devez faire est d’aller à bethematch.org et s’inscrire. Vous recevrez un paquet qui comprend un tampon à frotter à l’intérieur de votre bouche. Ensuite, vous postez votre échantillon de salive dans une enveloppe affranchie.

Le cancer du sang tue plus d’enfants aux États-Unis que toute autre maladie et il est la deuxième principale cause de décès par cancer dans le pays, selon bethematch.org.

