Mon père est juif. Ma mère est juive. Je suis juif. – Par Shahar Azani

Il y a exactement 15 ans, le 1er Février 2002 , Daniel Pearl , journaliste du Wall Street Journal et Juif, a été monstrueusement exécuté alors qu’il était entre les mains de ses ravisseurs terroristes au Pakistan.

Pearl, chef de bureau de l’Asie du Sud du WSJ à l’époque, était en mission, et avait mis sa vie en danger lors d’une enquête journalistique à la recherche de vérité. Sa mort a été un symbole frappant de l’affrontement entre les forces obscures des régressions humaines et le désir humain inné de vouloir progresser.

Aujourd’hui, nous déplorons le décès de celui qui avait laissé derrière lui une vie de confort et s’était aventuré dans des terres inconnues, croyant à cette vocation d’apprendre et d’enseigner. Aujourd’hui, nous nous souvenons d’un visage souriant, d’un mot écrit, d’un homme disparu, avec nos peurs les plus profondes et les plus sombres de ce que les êtres humains pourraient devenir : des assassins barbares réincarnant des massacres d’autrefois.

Malheureusement, ces forces obscures existent encore et même s’épanouissent aujourd’hui, sous nos yeux, alors que nous les regardons avec incrédulité.

Juste un an plus tard, le 1ier février 2003 , la navette spatiale Columbia a explosé en plein air au Texas au retour de l’atmosphère terrestre, entraînant la mort des sept membres de l’équipage, y compris le premier astronaute israélien Ilan Ramon.

L’accident est survenu quelques minutes seulement avant que Columbia ne soit autorisé à atterrir au centre spatial Kennedy en Floride. Ramon, de mémoire bénie, est mort dans des circonstances très différentes de celles de Daniel Pearl.

En tant que vétéran de la Force aérienne d’Israël, il a vécu une vie où il a voulu atteindre le ciel et a tragiquement péri alors qu’il revenait de l’espace. Sa vie représentait l’aspiration à l’excellence, ouvrant la voie à toutes les étapes. Lui aussi s’aventura dans l’inconnu et risqua sa vie pour une cause à laquelle il croyait : la défense de l’État d’Israël et le but élevé de la science et du progrès humain.

Dans cette ère de divisions politiques et de profondes controverses, nous devrions prendre un moment de pause ce 1ier février, pour nous rappeler la promesse de notre avenir. Nous nous réjouissons, nous réalisons que nous avons le pouvoir de devenir meilleurs.

C’est la volonté de ces héros, afin que nous ne devenions pas victimes de notre passé, avec vigueur afin de réaliser notre grand potentiel qui est le cœur et l’âme de la race humaine. Les journalistes continuent de risquer leur vie pour raconter leur histoire, notre histoire, une histoire à partager.

Les soldats continuent de se battre pour leurs nations, protégeant les valeurs humaines sacrées contre les menaces de l’anarchie et de la régression. Les astronautes continueront à rêver d’espace et à l’étudier, révélant de nouveaux mondes de la science et de la technologie, tout en rendant nos vies aujourd’hui un peu meilleures qu’hier.

Pendant le temps de Ramon passait dans l’espace, sa femme, Rona lui a consacré une célèbre chanson israélienne (une chanson qui a pris plus tard un sens triste), avec des mots propres qui rend hommage à tous les pionniers de l’humanité :

« Est-ce que tu entends ma voix, loin de la mienne ?

Est-ce que tu entends ma voix, où que tu sois ?

Une voix appelle férocement, une voix pleure silencieusement

Et au-delà du temps commande la bénédiction

Cette terre est beaucoup et en elle il y a beaucoup de sentiers

Réunion étroite, séparant pour toujours

Un homme demande, mais ses jambes sont trop faibles

Il ne trouvera pas ce qu’il a perdu

Le dernier de mes jours est proche, peut-être

Proche est le jour des larmes d’adieu

Je vais t’attendre jusqu’à ce que ma vie brûle

Comme Rachel attendait son amour »

Aujourd’hui, nous nous souvenons, que leur mémoire soit bénie.

Shahar Azani, Directeur exécutif du StandWithUs Nord-Est, aime Israël et est amoureux de la vie.