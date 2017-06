Le père d’une élève juive britannique battue dans un parc de Londres affirme que la police n’a pas agit pour la défendre

Alex Goldberg, un aumônier juif à Londres a déclaré que sa fille de 16 ans a été frappée dans un parc local dans une attaque antisémite et que la police n’a pas répondu à un appel d’urgence.

Alex Goldberg, l’aumônier juif de l’Université de Surrey et de la police de Surrey, a déclaré dimanche dans un article sur Facebook qu’il était fier de sa fille, Hannah, « qui défend le sexisme, le racisme et les abus religieux » et qu’il était « moins fière du service de police avec lequel il a travaillé pendant plus de deux décennies en ne répondant pas aux trois filles attaquées et victimes de violence raciale « .

Hannah Goldberg et ses deux amis étaient identifiables en tant que juives religieuses en raison de leurs longues jupes. Elles étaient dans un parc de la région de Londres le 27 mai quand elles ont été attaquées par des adolescents qui ont joué au basketball. Un ballon de basket lui a été jeté sur la tête et la blessa. Elle a également été frappée dans le visage et a reçu un coup de pied à la poitrine par au moins deux garçons. L’un d’eux a déclaré: « Hitler aurait dû tuer tous vos Juifs » et « Vous auriez tous été gazés », tandis que le deuxième a déclaré: « Les Juifs sont les pires ». Hannah aurait répondu à leurs commentaires en disant que Hitler aurait également du tuer leurs familles au lieu des minorités », selon son père.

Un spectateur a appelé la police. Les filles ont attendu deux heures pour que la police vienne avant de quitter le parc, a déclaré Alexander Goldberg.

« Certains des amis des garçons qui ont agressé ma fille sont venus s’excuser, y compris celui qui est apparu, et s’est joint aux plaisanteries. Elle leur a demandé pourquoi ils ne faisaient rien au sujet du racisme et de la violence. Ils ont dit qu’ils le voulaient et se sentaient mal à l’aise avec ce sujet, mais avaient peur d’être battus par les deux autres garçons. Aucune police n’est arrivée « , a déclaré Alexander Goldberg.

L’histoire a été signalée mardi par le Jewish Chronicle et le site Web Jewish News.

Une déclaration à la Chronique Juive par le poste de police local à Barnet a déclaré: « Nous avons reçu un appel 999 à Stonyfields Park d’un membre du public qui a aidé Hannah et ses amis à 19h18 . Il a été traité comme un appel d’urgence. Nous sommes arrivés au parc à 19h37 (19mins), mais nous n’avons pas pu trouver l’appelant ou Hannah après une recherche dans la région. Nous avons fini par récontacter l’appelant, mais elle était restée à ce moment-là et ne connaissait pas les détails de Hannah. Nous avons finalement contacté Hannah et sa famille le lendemain après leur contact. »

La déclaration a ajouté que « quelque chose a mal tourné et nous examinons pourquoi nous pouvons en tirer des leçons et éviter que cela ne se reproduise. Nous travaillons maintenant avec Hannah pour identifier les suspects.

