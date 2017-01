Le père de la jeune israélienne blessée dans l’attaque en Turquie: « Elle rampa sur le sol et a pris deux balles »

«Ma fille est actuellement soumis à une intervention chirurgicale dans un hôpital , elle a été blessée dans la main et le pied, je lui ai parlé à 7h00 du matin. Elle est en bon état et je l’ espère, ira mieux. » a dit le père ce matin (dimanche) sur le site Ynet .

Pour rappel, une touriste israélienne de 18 ans et demi a été bléssée lors de l’attaque meurtrière menée par un terroriste pendant le réveillon du Nouvel An à la « Reina » à Istanbul, en Turquie. Le nombre de morts se situe à ce stade à 39, et 70 blessés et au moins quatre dans un état critique. Jusqu’à présent , aucune organisation n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Lian Zaher Nasser est venue en Turquie avec trois autres amis pour passer le jour de l’An en Turquie. Une d’entre elle est portée disparue.

« Elle et ses amis étaient très loin d’elle lors des tirs, ils étaient de l’autre côté », a déclaré le père « Quelqu’un est venu par la porte arrière et a d’abord commencé à tirer en l’air. Une fois qu’il s’est approché des gardes, il a commencé à tirer sur tous les citoyens dans la discothèque. Quand ma fille a entendu les coups de feu, elle se jeta sur le sol et rampa vers la porte pour quitter la salle. Probablement, elle a reçu deux balles, l’une au pied et une autre à la main. »

Il a dit qu’elle devrait rester à l’hôpital en Turquie entre 3 et 4 jours puis sera transférée pour un traitement ultérieur dans le pays.

Ajoutant : « Après l’attaque, nous avons perdu tout contact avec ma fille et nous ne savons toujours pas où elle se trouvait, nous avons eu très peur qui lui est arrivé quelque chose « .

L’attaque a eu lieu peu après 01h00 du matin: le terroriste a ouvert le feu au hasard sur le club où ils ont célébré avec plus de 500 personnes la nouvelle année. Il a tiré sur le père Noël en costume, après avoir tiré sur un policier et un civil, mais aussi les gens dans le club, les vendeurs à Istanbul, situé sur les rives du Bosphore, et certains ont sauté dans l’eau pour échapper à la fusillade.

Le ministre turc de l’Intérieur Suleiman Zoila a dit ce matin: «une chasse à l’homme a commencé , je souhaite que l’attaquant soit pris bientôt.».

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie va se battre jusqu’au bout contre le terrorisme, et il est déterminé à éliminer la source de menaces et des attaques. Il a dit que les attaques survenues dans la région, visent à semer le chaos et l’instabilité en Turquie. Il a exhorté les Turcs à se serrer les coudes devant les «jeux sales» de ce genre.

La Turquie, mène une coalition internationale contre Daesh avec les USA, confrontée à de nombreuses menaces de sécurité, y compris la guerre civile en Syrie et les menaces terroristes de Daesh et des kurdes. Les forces de sécurité ont été préparées pour sécuriser les célébrations du Nouvel An dans le monde entier à l’ombre des menaces de Daesh dans les centres où se passent les célébrations, en particulier dans les pays occidentaux.

