Ce père de famille israélien n’arrivait pas à avoir un troisième enfant…mais depuis la création de son gadget, il est de nouveau papa !

Ce père israélien invente un dispositif portatif qui rassemble les signes vitaux pendant le sommeil et se synchronise avec les applications de fertilité pour prédire l’ovulation plus précisément.

Ce père israélien ,Michael Vardi a été surpris que sa femme et lui aient passé huit mois à essayer de concevoir un petit frère pour leur enfant de six ans.

Malgré ses diplômes en ingénierie mécanique et biomédicale et une expérience antérieure en biologie, il s’est rendu compte qu’il ne savait tout simplement pas comment avoir des relation sexuelles avec sa femme de façon optimale pour atteindre la grossesse rapidement.

« J’ai fait des recherches et j’ai constaté que, étonnamment, 90 pour cent des femmes – sans parler des hommes – ne savent pas quand avoir un rapport sexuel. J’ai également découvert la corrélation étonnante entre la température basale du sommeil et l’ovulation de ma femme « , déclare Vardi.

Que vous soyez TTC (essayant de concevoir) ou que vous essayez de ne pas le faire, il est essentiel de savoir exactement quand l’ovulation se produit.

Différentes applications de fertilité sur smartphones peuvent vous aider à prévoir les heures de pointe pour la fabrication de bébés (ou à contrario éviter la conception d’un bébé ). Cependant, vous avez besoin des bons outils pour mesurer les paramètres à fournir à l’application pour des calculs appropriés.

Vardi a découvert que le facteur le plus important est la température basale du sommeil, et ce dernier critère est difficile à mesurer avec précision.

Et c’est ainsi qu’une idée lui est venue et cet appareil a été conçu pour un nouveau bébé Vardi !…

En 2013, Vardi a commencé les préliminaires menant à « Tempdrop « , un appareil portatif qui suit les changements de la température basale du sommeil d’une femme pour aider à prédire l’ovulation.

Au cours d’une nuit, l’appareil collecte des milliers de points de données sur la température et le mouvement du corps alors que la femme est endormie. Lorsqu’il est enlevé le matin, Tempdrop se synchronise automatiquement avec n’importe quelle application de fertilité pour smartphone pour alimenter les données précises de par son algorithme. Il est également intégré dans une application de fertilité Android appelée OvuView.

Récemment, les premiers capteurs Tempdrop ont commencé à sortir de la chaîne d’assemblage du nord de l’Israël avec des autocollants « Made in Israel » apposés sur le dos et les chercheurs du monde entier sont impatients de l’essayer.

Les pré-commandes placées en ligne au cours des trois dernières années – principalement des États-Unis, suivis du Canada, de l’Allemagne, de la Russie et d’Israël ont commencé à être expédiées le 31 juillet. L’appareil est vendu

120 $.

Equipe internationale d’experts.

Bien qu’il ait fallu plus de temps que prévu à Vardi pour conceptualiser le produit final, il n’a jamais abandonné son idée.

Sa femme et lui étaient TTC depuis plusieurs années. Ces derniers mois , il existait déjà des moniteurs de fertilité et un nombre croissant d’applications de fertilité mais aucun périphérique ne les avait liés ensembles.

« Je voulais développer un outil pour toutes ces applications de fertilité afin que vous puissiez utiliser votre smartphone comme moniteur. J’avais comme objectif de développer le moniteur le plus précis pour chaque utilisateur afin de synchroniser avec n’importe quelle application au choix « , explique Vardi.

Au début de 2014, Tempdrop a lancé une campagne crowdfunding afin de valider le marché et recueillir des fonds pour l’élaboration d’un prototype. La société a été fondée en juin et le développement produit a été achevé huit mois plus tard. Un partenaire de fabrication à Kfar Saba, HA Components, a pris en charge les coûts de production.

Vardi a rassemblé une équipe d’experts dont Talithia Williams de l’Université du Riz, doctorante en statistique qui a donnée une populaire TED Talk sur la conception; Le professeur Ari Shechter, un expert de l’Université Columbia en chronobiologie humaine; Et le Dr Joseph Hasson, un spécialiste de la stérilité anciennement au Centre de FIV et Infertilité au Centre médical de Tel Aviv et maintenant au Centre de reproduction de l’Université McGill au Canada.

Basé à Kfar Saba, Tempdrop a réussi tous les tests de certification pour la certification CE (Europe) et la certification FCC (USA). Il ne nécessitera pas l’approbation de l’US Food & Drug Administration car ce n’est pas un dispositif médical.

« Après une longue quinzaine d’années et l’aide d’une subvention de l’Autorité de l’innovation, Tempdrop est en direct », a-t-il déclaré au début du mois de juillet, notant qu’il est fier du fait que de nombreux Druzes Israéliens sont employés à son établissement d’assemblage à Ma’alot dans le nord d’Israël.

Et en passant, Vardi et sa femme sont maintenant les parents de trois enfants.

