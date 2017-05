Un père de 5 enfants sauvé par l’unité Netsar Yehouda après un lynchage de palestiniens en Samarie

Un habitant de Samarie a été la source de jets de pierres sur son véhicule par des palestiniens qui ont tenté de le tuer juste pour sa plaque d’immatriculation montrant qu’il habitait la région.

Le père de famille a été sauvé in extremis par l’unité Netsah Yehouda, une unité de soldats religieux souvent situés dans cette région et dont la guerre urbaine est leur spécialité.

Les soldats ont stoppé les terroristes jetant des pierres sur la voiture du résident en route pour le travail, sauvant la vie de la victime.

« Jeudi matin, en allant au travail, j’ai été attaqué par des terroristes. Ces gens ne me connaissent pas et ne savent pas qui je suis, mais ils voulaient me tuer sur la route près de chez moi. Ils m’ont jeté des pierres de toutes les directions. Ma voiture a été détruite. Mais je suis en vie. En quelques minutes, les soldats de Netza’h Yéhouda sont arrivés et ont commencé à chasser les terroristes. Grâce à eux, je suis vivant ».

