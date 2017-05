UNE PERCÉE VICTORIEUSE POUR ISRAËL – Par Edmond Richter

Le 5 Mai 2016 J’écrivais dans Alyaexpress News un article « La mentalité du vainqueur : « http://alyaexpress-news.com/mentalite-vainqueur-edmond-richter/

Quel bonheur de lire maintenant dans Middle East Forum du 27 Avril 2017 l’article suivant :

« Les parlementaires Ron DeSantis (R-FL) et Bill Johnson (R-OH) ont lancé officiellement le 27 Avril 2017 un comité (caucus) « victoire d’Israël » au congrès Américain.

Organisé dans une salle d’audience surchargée, plusieurs membres du Congrès et les dirigeants du Forum du Moyen-Orient (MEF) ont discuté d’une nouvelle approche pour les États-Unis au Moyen-Orient.

« Nous sommes d’avis qu’Israël a été VICTORIEUX dans cette guerre et que cette réalité doit être reconnue pour que toute paix puisse être accomplie entre Israël et ses voisins palestiniens ». a déclaré le représentant Johnson.

Le comité appelle à une nouvelle approche américaine du conflit israélo-palestinien en cessant de mettre l’accent sur des «concessions douloureuses» d’Israël et mettant plutôt le fardeau de la responsabilité sur les dirigeants palestiniens de mettre fin à leurs incitations à la violence et reconnaître officiellement Israël en tant qu’État juif.

« Reconnaître le droit d’Israël d’exister en tant qu’État juif est une condition préalable à la réalisation de la paix au Moyen-Orient. Les États-Unis doivent être très clairs à ce sujet et déclarer qu’Israël est là pour rester et que ceux qui cherchent la destruction d’Israël récolteront l’hostilité des États-Unis ». déclara le parlementaire DeSantis »

Il s’agit là d’une percée remarquable, d’un véritable changement de paradigme, qui n’a pas eu le retentissement qu’il méritait dans les médias traditionnels. Jusqu’à maintenant il s’agissait de convaincre les Israéliens de faire des concessions aux « palestiniens » (‘fakestiniens’ devrais-je écrire !) afin que ceux-ci daignent négocier avec eux : Libération de terroristes, gel de constructions, retour de réfugiés etc…

Et je dois dire que les dirigeants Israéliens successifs jouèrent, hélas, ce jeu absolument pervers et meurtrier qui coûtât tant de vies israéliennes.

Pour la première fois depuis 1948 on ose dire que nous sommes les VAINQUEURS, que c’est à nous de POSER NOS CONDITIONS, que les « palestiniens » sont les VAINCUS et que c’est à eux de faire des « concessions douloureuses » s’ils veulent la paix et une vie meilleure.

C’est un renversement de mentalité absolument prodigieux et je remercie ici Daniel Pipes, Président du Middle East Forum qui a bataillé depuis 20 ans pour parvenir à cet évènement historique.

Mieux encore, Martin Sherman, Directeur de « Institut for Strategic Studies » et Daniel Pipes ont entamé un dialogue afin de coopérer ensemble et promouvoir une solution ISRAÉLIENNE au conflit Israélo-« palestinien ». Une telle solution, « le paradigme humanitaire » est proposée par Martin Sherman depuis plus de dix ans et je la résumerais dans un prochain article.

Cela bouge ! Effet Trump ?

Il y a des jours où les informations sont réjouissantes !!!

Par Edmond Richter pour Alyaexpress-News.

