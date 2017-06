Percée israélienne : Les transplantations cellulaires révolutionnaires permettent à cinq Israéliens âgés de retrouver la vue

Les chercheurs de l’Hôpital Hadassah de Jérusalem ont transplanté des cellules pigmentaires de la rétine à partir de 5 cellules souches embryonnaires de ces personnes et les nouvelles cellules ont été absorbées dans la rétine, ce qui a empêché la perte de la vision.

Cette percée israélienne qui empêche la cécité chez les personnes âgées dans une expérience révolutionnaire, a été une réussite et les chercheurs ont réussi à prévenir la cécité chez les patients utilisant une transplantation de cellules souches embryonnaires.

Le professeur Benjamin Rubinoff de Hadassah a affirmé : « Si nous implantons les cellules à un stade précoce de la maladie, nous pourrions être en mesure d’empêcher des millions de personnes âgées de perdre la vue. »

Cette dégénérescence rétinienne chez les personnes âgées est une maladie particulièrement répandue dans le monde occidental. 30 pour cent des adultes âgés de plus de 75 ans souffrent, et 6 à 8 pour cent d’entre eux souffrent de la perte de vision totale.

Les cellules souches embryonnaires sont récoltées à partir d’embryons in vitro fécondés. Ces cellules sont uniques parce que pendant la grossesse, ils sont ceux qui forment réellement le corps du fœtus, et ils peuvent servir de source de transplantation pour chaque cellule dans le corps humain.

Prof. Benjamin Reubinoff, directeur du Centre Hadassah pour Embryonic Stem Cell Research et un expert en obstétrique et gynécologie, et a fondé une société appelée Cellcure, qui met l’accent sur le développement de la transplantation de cellules souches embryonnaires chez les patients atteints de maladies incurables dans le système nerveux et les yeux.

Les chercheurs ont dû développer une culture des cellules souches embryonnaires qui ne contiennent que les cellules pigmentaires de la rétine et prouvent que ces cellules étaient sûrs et efficaces dans des expériences chez la souris et des rats. Après avoir obtenu l’approbation du Ministère de la Santé et de la Food and Drug Administration, il a été décidé de procéder à un essai chez les sujets humains.

Prof. Reubinoff et le professeur Eyal Banin, directeur du Centre des maladies rétiniennes Dégénérescence au Département d’ophtalmologie de Hadassah, a commencé la réalisation chez cinq patients transplantés. En utilisant l’imagerie, ils ont constaté que les cellules transplantées ont été absorbés avec succès dans la rétine.

« Ceci est une grande réussite pour nous. La vision des personnes âgées est restée stable et ne s’est pas détériorée », a expliqué le professeur Reubinoff. « Si le traitement s’est avéré efficace, implanter les cellules à un stade précoce de la maladie empêche des millions de personnes âgées dans le monde de perdre la vue. »

Malgré le succès du procès, les chercheurs estiment qu’il faudra plus de temps pour que le traitement soit disponible à tous les patients. « Nous devrons également prouver l’innocuité et l’efficacité avant de le rendre efficace pour tout le monde », a conclu le professeur Reubinoff.

