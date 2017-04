Le Pentagone recherche si la Russie a participé dans l’attaque chimique avec l’armée de Assad

Selon les sources du Département de la Défense des États-Unis, le Pentagone examine si la Russie connaissait à l’avance l’intention de Assad d’utiliser des armes chimiques contre la province d’ Idlib .

Les responsables du Pentagone examinent l’implication de l’attaque chimique de la Russie à Idlib cette semaine. Selon certains rapports, la Russie savait que Assad allait utiliser des armes chimiques. Des responsables du Pentagone ont été invités par CNN à propos de cette accusation et le porte-parole du Kremlin a démenti cette information.

L’Iran et la Russie ont publié aujourd’hui une déclaration condamnant l’attaque américaine avec des missiles de croisière sur la base aérienne syrienne,ciblant les avions qui ont bombardé la ville de Idlib et ses habitants au gaz sarin.

La déclaration de condamnation a été émis après une conversation entre les deux chefs d’état-major des deux pays par téléphone. Les deux ont discuté des terroristes et des combats « et leurs partisans en Syrie.

L’agence de presse Yadaya a affirmé que l’Iran a condamné » l ‘ acte d’agression contre un pays souverain » selon, le message. Ils ont fait valoir que l’objectif était de « ralentir les victoires de l’armée syrienne et de ses alliés et renforcer les organisations terroristes. »

Le président iranien Hassan Rohani a condamné l’attaque américaine et a demandé une enquête pour savoir d’où vient ces armes chimiques. Sur son compte Twitter, il a écrit: «Je demande au monde de rejeter cette politique, qui apporte seulement la destruction et le danger pour la région car l’agression américaine contre la base aérienne en Syrie, renforce les extrémistes, le terrorisme et l’instabilité dans le monde, et doit être condamné », a déclaré Rohani.

Dans l’ombre de la crise en Syrie, le Secrétaire d’état Rex Tilrson devrait faire une première visite à Moscou. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, elle est nécessaire car Washington doit expliquer la raison de cette attaque.

Le ministre russe de la Défense a déclaré aujourd’hui que les Etats-Unis n’ont fourni aucune preuve que l’attaque venait de la base aérienne syrienne.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes