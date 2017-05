Pendant que le peuple d’Israël pleure ses morts, la gauche de Tel Aviv commémore la mort des terroristes palestiniens !

La gauche de Tel Aviv, ne sait plus comment justifier sa haine contre son peuple, en commémorant la mort des palestiniens tués par des soldats de Tsahal en simulant « la paix ».

Pour freiner cette vague de gauchistes et arabes qui veulent que l’on pleure pour leurs terroristes , le ministère de la Défense a décidé cette année de refuser les permis aux résidents arabes de Judée Samarie pour cette commémoration de la honte, en raison de «circonstances de sécurité»

Les Palestiniens ont été exclus du service commémoratif « israélo-palestinien » mais qui est en fait que palestiniens, avec les traites à la patrie.

Ce qui est triste est la présence de ces milliers de personnes de Tel Aviv à cette cérémonie de la honte hier soir, voulant remplacer Yom Hazikaron.

La bonne nouvelle est qu’aucun Palestinien n’a participé à ce « service commémoratif israélo-palestinien » à Tel Aviv dimanche soir, marquant une première fois depuis 12 années de service auxquelles les Palestiniens n’ont pas été empêchés, y compris pendant la seconde Intifada.

Une centaine de Palestiniens étaient censés assister à la cérémonie organisée par le groupe Shlomo Arena de Tel Aviv, et l’ONG, les « Combattants pour la paix et le Forum des familles ».

Le Coordonnateur du ministère de la Défense du gouvernement dans les territoires a refusé de leur donner un permis, même d’une journée.

Plus tôt ce mois-ci, un adolescent palestinien avec un tel permis est entré en Israël et a attaqué quatre personnes dans un hôtel de Tel Aviv .

Après l’attentat terroriste, COGAT a annoncé qu’elle allait examiner son processus d’attribution de permis même pour une journée.

Les organisations, ainsi que plusieurs membres de la Knesset issus de partis de gauche, ont dénoncé la décision. :

« Nos partenaires palestiniens tentent d’instiller un message d’espoir dans une société consommée par le désespoir. L’État affirme toujours qu’il n’y a personne à qui s’adresser, mais quand il est possible d’entendre l’autre côté, cela bloque leurs oreilles « , a déclaré le Forum des familles dans un communiqué.

La présidente de Meretz, Zehava Galon et la traite et député Michal Rozin ont assisté à cette cérémonie de la honte , alors qu’Israël a marqué son Jour commémoratif annuel pour les soldats morts et les victimes de la terreur.

Les militants de droite ont protesté lors de cette réunion. Pourquoi le maire Ron Huldai permet de telles réunions lors de cet jour si difficile pour notre peuple ?

