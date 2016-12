Pendant que l’administration Obama fricote avec les palestiniens, Daesh diffuse la liste des églises menacées d’une attaque avant le Nouvel An !

Le groupe terroriste Daesh a publié les noms et adresses des milliers d’églises aux Etats-Unis et a appelé ses terroristes à les attaquer pendant la saison des vacances, selon un message posté dans « Secrets de Jihadis » un groupe sur les médias sociaux.

Un utilisateur du nom de « Abu Marya al-Iraqi » a affiché un message en langue arabe appelant « pour les fêtes sanglantes dans la nouvelle année chrétienne » et a annoncé les plans du groupe d’utiliser son réseau de terroristes de loup solitaire afin de « faire du Nouvel An chrétien un film d’horreur sanglant ».

La série de messages est apparu dans un groupe par un pro-Daesh sur Telegram, qui fournit également des manuels pour l’utilisation et préparations des armes et des explosifs pour les aspirants terroristes. Les informations, distribuées dans un certain nombre de postes, étaient déjà disponibles en ligne et comprennent un répertoire public des églises à travers les 50 Etats.

Dans un autre poste de groupe, un membre appelé « les fils de l’Islam », veut cibler les « églises, et hôtels bien connus, des cafés bondés, les rues, les marchés et les lieux publics », et a partagé une liste d’adresses aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, en France et aux Pays-Bas .

