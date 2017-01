Pendant 25 ans, Tsvika a soutenu les soldats de Tsahal, aujourd’hui c’est eux qui viennent lui rendre hommage

Le Colonel. (res.) Tsvika Levy a passé les 25 dernières années de sa vie à voyager dans les bases de Tsahal pour rencontrer les soldats isolés qui ont tout laissé pour défendre l’état d’Israël.

Il était là pour eux à la place des familles et des amis qu’ils ont laissés derrière eux dans leur pays d’origine malgré sa souffrance pendant plus de la dernière année de dystrophie musculaire.

Sa voix rauque et ses signes sur le visage trahissait l’émotion et ses efforts considérables. Face aux soldats qui se tenaient debout devant lui pour ce dernier hommage, il a dit :

« Shalom à tous les soldats isolés et les soldats de la communauté druze. C’est un grand honneur de vous voir sur le terrain … Je suis très ému. Vous rejoignez l’armée de Tsahal. Soyez de bons soldats de combat. Soyez exemplaire, parce que nous n’avons pas d’autre pays. »

« Vous êtes venu pour protéger l’Etat d’Israël, et cela est l’essence du sionisme», at-il poursuivi. «Vous n’êtes pas seul . J’ai apporté pour vous des paquets avec des vêtements chauds et un drapeau israélien. »

Aujourd’hui ce sont les soldats qui lui rendent hommage car aujourd’hui sa maladie l’empêche de poursuivre ses voyages.

« Le port de cet uniforme est le plus grand honneur. Je vous salue. Vous prolongez ma vie et me donner l’élixir de vie», dit-il. « Demain c’est mon anniversaire et il est dédié à tous les soldats isolés et tous les 300 donateurs qui m’ont apporté des cadeaux pour les soldats seuls. »

« Je vous aime. Je vous remercie de votre attention. Je serai en contact et je vous aiderai autant que possible», a conclu Levy au milieu des applaudissements des centaines de soldats qu’il aime tant.

«Je ne sais pas si je serai en vie l’année prochaine, donc il était important pour moi de rencontrer les soldats . Ce fut l’un des événements les plus émouvants de ma vie « , at-il conclu.

Nous sommes à la recherche sur le site de bénévoles en retraite pour une seconde lecture et correction orthographique et grammaticale de nos articles : contactez nous sur sud.israel@yahoo.fr

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI