La peine de l’imam palestinien Omar Abou Sara qui a incité à la mort des Juifs passe de 8 mois à 14 ans de prison

Le tribunal de district de Jérusalem a aggravé la peine du Cheikh Omar Abou Sara pour incitation au meurtre de Juifs.

Le tribunal israélien a condamné en 2016, l’imam palestinien à huit mois de prison ferme pour avoir appelé au meurtre de Juifs durant un sermon dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem mais le tribunal de district a accepté l’appel de l’État et l’a condamné à quatorze ans de prison.

Abou Sara avait qualifié les « Juifs » de « traîtres, têtus, meurtriers, vulgaires et sans honte », les comparant également à des animaux.

Il avait ensuite lancé un appel à les tuer et les « abattre », selon la transcription de son discours dans la décision du tribunal.

Ce sermon avait été prononcé à la mosquée Al-Aqsa, sur l’esplanade des Mosquées, qui est le Mont du Temple pour les Juifs et leur premier lieu saint.

Pour sa défense, M. Abou Sara a affirmé que son sermon « n’était pas un appel à la violence » car il reposait sur des textes religieux et contenait des déclarations « générales et non contraignantes ».

Le tribunal a rejeté sa défense, notant que son discours ne contenait pas de citations, mais des phrases du prêcheur qui « a voulu humilier et dégrader les Juifs » en « prêchant la haine contre les Juifs de la part de ses fidèles ».

Les juges ont déclaré dans leur décision que ce châtiment sera dissuasif pour ceux qui penseraient aller dans le sens du cheikh.