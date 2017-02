Le PDG de Cisco rappelle au président Rivlin lors de sa visite en Israel, l’intégration des Juifs, Arabes Israéliens et palestiniens dans sa compagnie

Le président Reuven Rivlin a rencontré mercredi après-midi Chuck Robbins, PDG de Cisco Systems Inc., qui était en visite en Israël ainsi que le directeur général de Cisco en Israël, Oren Sagi, et le responsable du développement des affaires en Israël Zika Abzuk.

Le Président a chaleureusement accueilli Robbins et ses collègues et les a remercié pour tout ce que la compagnie faisait pour développer leur présence en Israël, offrant des opportunités aux Israéliens à travers le pays, en particulier dans les domaines de l’éducation et des soins de santé.

Le président a dit : « Nous sommes tous plus forts quand nous travaillons ensemble. La capacité de coopérer et de promouvoir la compréhension mutuelle entre les différentes communautés est le fondement d’un avenir prospère pour tous les habitants de cette terre, et même pour tous les peuples de la région.

Robbins a remercié le président pour son accueil chaleureux, notant que « le lien entre les communautés diversifiées fait partie de l’ADN de Cisco. Le lien technologique, relie et unit les personnes et les communautés et contribue à combler les lacunes sociales et économiques ».

Je suis heureux que nous ayons des programmes uniques en Israël qui fonctionnent depuis de nombreuses années et qui visent à intégrer les Juifs ultra-orthodoxes et les Arabes israéliens dans l’industrie de haute technologie, aux côtés de programmes spéciaux de l’Autorité palestinienne visant à développer l’industrie dans cette zone ».

Cisco emploie environ 1 600 travailleurs en Israël, a acquis 12 sociétés israéliennes depuis 1998 et a investi plus de 7 milliards de dollars en Israël.

Il a été convenu que les hauts fonctionnaires de Cisco et le Bureau du Président continueraient à travailler en coopération sur cet important projet et qu’une autre réunion serait organisée plus tard dans l’année entre M. Robbins et le Président.