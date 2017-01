Les pays présents à la conférence de Paris : Plus de la moitié sont des partisans de la résolution 2334 et ne cachent pas leur antisémitisme

GROUPE 1: rejeter officiellement le droit d’Israël à exister. Pas de relations diplomatiques avec Israël. La plupart sont ouvertement antisémite.

1. Algérie

2. Arabie Saoudite

3. Bahreïn

4. Bolivie

5. Djibouti

6. Emirats Arabes Unis

7. Indonésie

8. Iraq

9. Koweït

10. Liban. ( dont la politique étrangère est contrôlée par l’ Iran, dont la politique officielle est de détruire Israël).

11. Libye. Un état d’ échec.

12. Maroc. L’occupant du Sahara occidental.

13. Mauritanie (plus de relations diplomatiques )

14. Oman

15. Qatar

16. Venezuela (plus de relations diplomatiques )

17. Ligue arabe

18. Organisation de la coopération islamique

GROUPE 2: Officiellement extrêmement hostile envers Israël, bien qu’ils maintiennent des ambassades ou missions diplomatiques. Pays qui votent invariablement pour nuire à Israël et les Israéliens dans tous les forums internationaux.

1. L’ Égypte (sponsor original de la résolution 2334. Coopère quand il a besoin d’ aide, mais pas quand Israël a besoin d’ aide)

2. Irlande

3. Jordanie (coopère lorsque la Jordanie a besoin d’ aide, mais pas quand Israël a besoin d’ aide)

4. Afrique du Sud

6. Suède

7 . Turquie

8. Nations Unies

GROUPE 3: Prise en charge du CSNU 2334. Leur vote est presque toujours de nuire à Israël dans les forums internationaux.

1. Angola ( A voté pour 2334)

2. Chine (voté pour 2334. Occupe leTibet. Commanditaires de l’Iran et d’ autres régimes horribles)

3. France (voté pour 2334)

4. Sénégal (coparrainé 2334)

5. Le Japon (voté pour 2334)

6. Russie (voté pour 2334. Occupe la Crimée, S. Ossetia, etc. Sponsors de l’Iran et la Syrie, et donc indirectement commanditaires du Hezbollah et du Jihad islamique palestinien et ses crimes de guerre dont récemment commis à Alep)

7. Espagne (voté pour 2334 )

8. Royaume – Uni ( A voté pour 2334. Ce pays a seulement envoyé son personnel subalterne à Paris, et a ostensiblement refusé de signer la « Déclaration conjointe »)

9. Ukraine ( A voté pour 2334)

10. Uruguay ( A voté pour 2334)

GROUPE 4: John Kerry

1. Etats-Unis (qui ne s’est pas opposé à la résolution 2334. Refus de veto)

GROUPE 5: ces sont les pays membres de l’UE. Impossible de vraiment rester à l’écart. Mais le Royaume-Uni « et plusieurs pays des Balkans » ont bloqué l’UE pour adopter la déclaration finale du sommet (C. JAPON).



2. Autriche

3. Belgique

4. Bulgarie

5. Croatie

6.

7. Danemark

8. Estonie

9. Finlande

10. Grèce

11. Hongrie

12. Italie

13. Lettonie

14. Lituanie

15. Malte

16. Pays-Bas

17. Pologne

18. Portugal

19. République tchèque

20. Roumanie

21. Slovaquie

22. Slovénie

23. Union européenne 1. Allemagne2. Autriche3. Belgique4. Bulgarie5. Croatie6. Chypre 7. Danemark8. Estonie9. Finlande10. Grèce11. Hongrie12. Italie13. Lettonie14. Lituanie15. Malte16. Pays-Bas17. Pologne18. Portugal19. République tchèque20. Roumanie21. Slovaquie22. Slovénie23. Union européenne

GROUPE 6: Récemment amical envers Israël



2.

3 . 1. Australie ( «Bien que le gouvernement australien était représentée à la conférence de Paris ,cela ne signifie pas que nous sommes d’ accord avec tous les éléments de la déclaration finale. » – selon Julie Bishop)2. Canada ( « Le Canada doit maintenir sa position de principe sur Israël et le soutien à notre allié démocratique, en particulier compte tenu du fait qu’aucun représentant israélien sera présent « , a déclaré Mostyn. Il a ajouté aussi que le titre de la conférence est étrange parce que de nombreux conflits au Moyen – Orient n’ont rien à voir avec les Israéliens ou les Palestiniens.) . 3 . Inde (bref: toujours aspirer aux arabes, en essayant d’obtenir des avantages de l’ amitié avec Israël, ils ne veulent pas avoir quelque chose à voir avec le conflit israélo-arabe ou sa résolution )

GROUPE 7:

La plupart de ces participants restants votent de manière fiable pour nuire à Israël à tous les forums internationaux, mais ils sourient généralement sur le visage d’Israël.

1. Argentine

2. Brésil

3. Chili

4. Kazakhstan

5. Mexique

6. Norvège

7. Saint – Siège

8. Suisse

9. Corée du Sud