Pourquoi les pays en Europe ne pourront pas atteindre le niveau de lutte antiterroriste israélien

La plupart des dernières attaques en Israel arrivent aussi en Europe, et de nombreux pays comme la Grande Bretagne veulent apprendre d’Israël et de son systeme de défense face aux terroristes aux couteaux, à la voiture bélier ou armé.

Israël est un pays qui ne reste jamais sur ses acquis et qui est toujours à la recherche d’une meilleure technologie de défense.

Parmi les nouvelles stratégies anti-terroriste :

L’éveil résilient du public

De nouvelles tactiques des forces de police

L’anti-terrorisme et une surveillance améliorée.

La Grande-Bretagne et l’Europe veulent aussi en bénéficier mais ces pays et Israel ne sont pas dans le même cas, selon le commandant de la police de Jérusalem :

« Londres, Paris et Jérusalem sont très différents, ne serait-ce que par leur échelle. Vous pouvez traverser tout le centre de Jérusalem en motocyclette en environ huit minutes ».

Selon le Commandant de l’Ecole d’Entraînement au Contre-Terrorisme des Forces de Défense d’Israël (Tsahal) :

« Malheureusement, je pense que nous devons vraiment apprendre à vivre avec ce genre de terrorisme et juste faire tout ce qui est en autre pouvoir pour en minimiser les effets . Leurs tactiques changent tout le temps et nous devons changer les nôtres ».

« Nous avons 30.000 civils portant des armes, qui ont l’autorisation de les utiliser après leur service militaire . Cette vaste armée de conscrits fournit aussi un appui en termes de ressources humaines, et en cas d’urgence.»

Il y a aussi la surveillance, un atout typiquement israélien :

Surveillance des téléphones mobiles et du trafic internet par 29.000 membres, et environ 1.000 agents sont affectés à la surveillance d’Internet et des réseaux sociaux, un dispositif qui ne serait pas autorisé en Grande-Bretagne.

Elbit Systems et sa défense électronique en Israël (énorme base de données nationale, connue sous le sigle de WIT -Wise Intelligent Technology mobilisée par le Commandant de l’anti-terrorisme).

Le pod sur drone ou hélicoptère appelé Skyeye (l’oeil du ciel), une caméra multi-pistes qui peut répondre aux besoin d’un grand nombre d’unités en même temps.

Bases de données anti-terroriste grâce à différents types de radios ou de téléphones (radios UHF, VHF et aux Taies-Walkies aux smartphones) et la base de données WIT. (aucune base de données de ce genre en Grande Bretagne).

Selon le chef d’Etat-Major de Tsahal, le Lieutenant-Général Gadi Eisenkott :

« Nous devrons adapter nos forces pour l’avenir, leurs plateformes de recherche et de développement. Mais ce sont les personnes qui assurent notre avenir et nous aurons besoin de jeunes gens plus engagés pour servir. Nous dépendons d’eux et ils devront être correctement récompensés ».

