Le patron de Méga sport, Wertheimer, et Fox sur le nouveau magasin Décathlon:  » C’est du bas de gamme, les israéliens aiment les marques  » ! 

Il semble qu’il y a du gaz dans l’air et la concurrence israélienne ne semble pas apprécier la nouvelle tendance francaise Décathlon en Israel . De nombreux israéliens dés l’ouverture du nouveau magasin à Rishon Letsion sont arrivés ce 29 août avec des files d’attente aux caisses interminables. Le magasin a subi un quasi-pillage apres avoir été vidé de ses stocks, l’obligeant à fermer 24 heures pour se réapprovisionner. Près de dix mille clients et le magasin a dû fermer ses portes à 19 heures au lieu de 21 heures.

La raison est que le magasin propose entre 5 et 18 % de moins que dans les chaînes de magasins de sport en Israël avec plus de 60 départements tous consacrés au sport : vêtements, baskets en tous genres, accessoires, vélos d’appartements ou tout terrain, planches à voile, raquettes de tennis, matériels de camping, sachant que 56 % d’Israéliens de 21 ans et plus affirment pratiquer régulièrement un sport !

Les israéliens aiment les prix bas , ils sont de plus en plus nombreux à réaliser que l’habillement, sport ou non, tout est plus cher en Israël. Même dans les enseignes comme Zara ou H&M, installées depuis plusieurs années dans le pays.

Le seul hic, est qu’à la différence des Decathlon, en France et ailleurs, celui d’Israël ne propose que des produits de ses propres marques.

Et la concurrence l’a bien remarqué ! Selon Acu Politque, les patrons des Méga sport, Wertheimer, Fox sport et autres chaînes de distribution d’articles de sport ont décidé de rester zen, du moins officiellement. Ce qui ne veut pas dire qu’ils soient beaux joueurs. « Decathlon, c’est du bas de gamme ! Quant aux Israéliens, ils sont trop fans de grandes marques, pour nous abandonner ! » déclare Tsvi, le patron d’une de ces boutiques.

C’est d’ailleurs ce dernier argument qui fait aussi dire à Tamir Ben Shahar, « Decathlon Israël n’aura pas d’autre choix, à l’avenir, que d’offrir à ses clients des marques internationales. »

Decathlon en Israël en chiffres:

3 000 m2 d’espace de vente

60 sports différents

16 000 références

70 employés, dont seulement 4 expatriés

Coût de l’investissement : plus de 4 millions d’euros.

