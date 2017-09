Le patineuse médaillée d’or olympique russe est traitée en Israël pour l’anorexie

Julia Lipnitskaia, une médaillée d’or olympique dans le patinage artistique de Russie, a été traitée pour un trouble de l’alimentation dans une clinique en Israël.

Lipnitskaia, qui a remporté sa médaille lors de l’épreuve de patinage d’équipe lors des Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, est entrée dans la clinique en janvier et est resté trois mois, a rapporté The Associated Press, ce mardi.

Elle a porté un manteau rouge et a patiné sur le thème de ‘Schindler’s List’, ce qui a provoqué des critiques mordantes pour son choix de musique.

Lipnitskaia a annoncé en août qu’elle se retirait du patinage en raison des complications de l’anorexie.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !