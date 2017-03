Les patients âgés seront équipés de « transmetteurs de détresse » en cas de brutalité dans les centres de gériatrie en Israël

L’organisation Yad Sarah fournira des émetteurs de détresse à tous les patients âgés hospitalisés vivant dans les établissements de soins infirmiers gériatriques. Les émetteurs notifieront au siège de Yad Sarah 24 heures sur 24 si le patient tombe ou s’il est secoué par quelqu’un, afin qu’il ne se sente pas seul.

L’organisation volontaire, fondée par Uri Lupolianski, est basée à Jérusalem et dispose de 105 agences à travers le pays qui prêtent des équipements médicaux et fournissent d’autres services pour les malades, les personnes seules et les personnes handicapées.

Les émetteurs avertiront le quartier général 24 heures sur 24 si l’utilisateur tombe ou est secoué par quelqu’un. Dans le cas d’un événement fâcheux, les bénévoles de Yad Sarah peuvent demander de l’aide médicale ou toute autre aide.

Cette décision a été prise suite à des informations faisant état d’agressions physiques à l’hôpital de soins gériatriques privé de Nave Kipat Hazahav à Haifa.