Ce pasteur uruguayen a fait un vœu en Israël. Un an plus tard, il l’a accompli

Un pasteur chrétien évangélique de l’Uruguay a accompli sa promesse de planter 1000 arbres dans l’Etat juif.

Il y a un an, après avoir planté un arbre avec l’organisation Keren Kayemet Leisrael lors d’une visite en Israël avec un groupe de pasteurs latino-américains, Jorge Marquez a promis d’augmenter le montant de l’argent pour planter 1000 arbres. (Selon le site Web KKL-Jewish National Fund, chaque arbre coûte 18 $). Il est retourné le 14 septembre selon le site d’information d’Amérique latine AJN .

Lui et près de deux douzaines de membres de sa congrégation ont planté les arbres au centre de plantation KKL à Tzorah après avoir récité ensemble une prière des arbres. Le pasteur né en Argentine s’est déplacé vers l’Uruguay en 1991, où il a fondé l’église Mission de la vie dans les nations.

« Quel honneur de planter un arbre ici, dans la terre choisie par Dieu », a déclaré Sonia Tomeo, membre du groupe, alors qu’elle plantait son arbre. « Pour pouvoir planter un arbre, voici un privilège. J’espère que Dieu me permettra de revenir ici. Dieu a prophétisé qu’il ferait pâlir le désert.

Roni Kaplan, le conseiller de communication du ministère israélien des Affaires étrangères pour l’Amérique latine et fondateur de Huellas del Cielo, qui apporte des groupes chrétiens évangéliques en Israël, a également salué le groupe.

« Pourriez-vous réaliser de nombreuses bénédictions ici, et vous pouvez toujours être en mesure de donner aux autres », a-t-elle déclaré.

Márquez a promis de planter plus de 1000 arbres en Israël l’année prochaine.

En mars, les juifs uruguayens ont rendu hommage à la mémoire de David Fremd, un homme d’affaires de 55 ans qui a été poignardé par un converti musulman un an plus tôt dans la petite ville de Paysandu. Le tueur aurait crié « Dieu est grand » en arabe et plus tard déclaré qu’il « a suivi l’ordre d’Allah ».

