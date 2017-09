Ce passeport est valable pour tous les pays… sauf Israël

La Malaisie a le 5ème passeport le plus puissant dans le monde ! L’année dernière, le passeport malaisien occupait la huitième place selon le Forum économique mondial (WEF). Mais maintenant, Arton Capital, un cabinet de conseil financier, a publié un autre index qui place le passeport malaisien à la cinquième place dans une liste des passeports les plus puissants du monde.

Mais ce qui est le plus étonnant n’est pas l’information mais la photo qui l’illustre, en effet en consultant la photo vous pouvez voir une phrase des plus choquante : Toutes les destinations sont possible sauf Israël.

Par ailleurs, l’indice du passeport du Forum économique mondial classe les passeports en mesurant le nombre de pays qui peuvent être visités sans demander un visa. Vous pouvez voir le classement d’Israël et les exigences par pays ici. Notez qu’il n’y a pas de distinction entre les pays qui interdisent les Israéliens et ceux qui ont des exigences générales en matière de visa – les deux cas sont représentés comme «un visa requis».

Et pourtant, il existe beaucoup de commerce entre Israël et la Malaisie, qu’on ne peut comparer avec l’Iran ou d’autres pays qui veulent la destruction d’Israël.

En 2008, les exportations israéliennes vers la Malaisie ont atteint 30,2 millions de dollars tandis qu’Israël a importé des marchandises d’une valeur de 100,6 millions de dollars. En 2009, Israël a exporté des marchandises de 116,8 millions de dollars en Malaisie et des produits importés d’une valeur de 68,5 millions de dollars. En 2010, les exportations israéliennes vers la Malaisie ont atteint 798 millions de dollars et les importations ont atteint 85 millions de dollars. En 2011, Israël a exporté des marchandises vers la Malaisie d’une valeur de 716,4 millions de dollars et importé des produits d’une valeur de 93,6 millions de dollars. Un rapport compilé par la Commission européenne a indiqué qu’en 2010, la Malaisie occupait le 15ème rang parmi les principaux partenaires commerciaux d’Israël, représentant 0,8% (667,6 millions d’euros) du commerce israélien cette année-là.

