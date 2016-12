Un passager sur le vol Jet Blue expulsé après avoir harcelé Ivanka Trump et ses jeunes enfants

Un passager a été expulsé d’un vol de la compagne Jet Blues ce jeudi, après avoir décidé qu’il pouvait harceler verbalement de Ivanka Trump alors qu’elle était assise avec ses petits enfants sur le vol Jet Blue, en partance à l’aéroport international JFK, juste avant le départ.

L’homme a en effet traqué la fille du président élu et sa famille. Il a remarqué Ivanka et ses enfants déjà assis et a commencé à crier sur la fille aînée du président américain élu Donald J. Trump, « Ton père est en train de ruiner le pays! »

Il a ensuite poursuivi ses agressions verbales: « Pourquoi est-elle sur notre vol !? Elle devrait être en vol privé. »

Un témoin a déclaré au site que Ivanka a ignoré son agresseur et a essayé de distraire ses enfants avec des crayons.

L’attaquant a été « escorté » hors du vol par le personnel de JetBlue, en criant qu’il n’avait pas « le droit d’exprimer son opinion en terrorisant de jeunes enfants sans défense devant leur mère …. »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander