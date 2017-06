Partner lance un nouveau service de télévision pour 69 Shekels par mois

Partner lance son nouveau service de télévision: TV Partner au prix de 69 shekels par mois. Il y aura 40 chaînes de télévision en direct, y compris l’actualité, le divertissement et les chaînes sportives 5.

De plus, Partner offre la possibilité d’enregistrement automatique de tous les contenus diffusés au cours des deux dernières semaines, et l’affichage sur les smartphones et iPads.

En collaboration avec l’entreprise Netflix, la télécommande du téléviseur contient un bouton d’accès direct à Netflix et YouTube.

Le prix du forfait avec les frais de service Netflix sera de 89 shekels.

