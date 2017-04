Une partie d’une statue égyptienne découverte sur le Mont du Temple

Le petit doigt d’une statue égyptienne a été découvert sur le Mont du Temple par les archéologues qui tamisent les débris de la destruction des antiquités démolis par le Waqf.

Le doigt de la statue est en cours d’examen par les plus grands archéologues qui ont déterminé que la statue est probablement originaire d’Égypte, bien qu’il y ait un besoin de plus de recherches approfondies pour plus de précision.

Le fragment de doigt sera remis à des experts pour la datation.

Le fragment de la statue a été découverte dans le sol déversé dans la vallée du Cédron par le Waqf en 1999. Le sol provient d’une fouille illégale sur le Mont du Temple. Les 400 camions de terre ont été recueillies par les archéologues Dr Gabriel Barkay et M. Zachi Dvira, et environ 70% de ces débris sont passés au crible depuis 2004.

Le sol contient une abondance de découvertes qui jettent beaucoup de lumière sur l’histoire du Mont du Temple à travers les âges. La recherche se fait sous les auspices de l’Institut d’archéologie à l’Université Bar-Ilan, et financé par la Fondation Archéologie Israël. La Fondation Ir-David, jusqu’à récemment, financé sur le site de tamisage.

« Ceci est un fragment d’une statue de grandeur nature, qui a été fait en Égypte et importé à Canaan », rapporte le Dr Gabriel Barkay, co-directeur du Mont du Temple. « Nous constatons clairement que cela fait partie d’un petit doigt qui mesure 3,5 cm, de la main d’un homme, qui comprend un ongle. La statue est faite d’une pierre noire dure originaire d’Égypte. La statue a très probablement représenté une figure d’un dieu ou d’un roi. La pierre noire à partir de laquelle la statue a été fabriquée témoigne de son origine égyptienne « .

Le doigt a été examiné par les archéologues qui se spécialisent dans l’art du début de la Terre d’Israël. Bien que l’identification et la datation ne sont pas encore certain, selon le Dr Barkay le fragment de la statue a été probablement fait dans le style de l’art égyptien commun au cours de l’âge du bronze tardif (il y a environ 3500 ans). Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que la statue est d’une période ultérieure.

D’autres objets supplémentaires ont été découverts qui ont été importés d’Egypte ou fabriqués sous l’influence égyptienne. Parmi eux , un fragment de la statue supplémentaire de l’épaule d’un homme, scarabées (amulettes en forme de bousiers), empreintes de sceaux, et des bijoux de style égyptien tous datant de l’âge du bronze tardif.

Ces objets se joignent à d’autres de cette époque qui ont été découverts au cours des dernières années dans la ville de David, ainsi que des artefacts qui peuvent témoigner de l’existence d’un temple égyptien à Jérusalem dans la région du monastère de Saint-Etienne près de la porte de Damas, en date de la BCE du 13ème siècle (avant la date traditionnellement attribuée à l’exode des Israélites d’Égypte).

L’Égypte ancienne a régné sur la Terre d’Israël au cours de la seconde moitié du 2e millénaire avant notre ère, les jours du Nouvel Empire égyptien et du 18e, 19e et 20e dynasties. Jérusalem est connue pour avoir été une ville semi-autonome, située dans la province égyptienne de Canaan.

