Le parti de Mahmoud Abbas fête la date anniversaire de la mort de la premiere kamikaze palestinienne en Israël

Selon la Page Facebook du Fatah:

Cette femme est Wafa Idris, la premiere kamikaze palestinienne qui s’est suicidée en faisant exploser son sac à dos avec une bombe de 22 kg, le 28 Janvier 2002, et a tué un israélien de 80 ans, Pinhas Tokatli et blessé plus de 150 autres.

Le Fatah célèbre aujourd’hui, la terroriste Idris comme une héroïne, et le monde continue d’ignorer l’incitation quotidienne et la glorification de la terreur faite par les Palestiniens «modérés».

Le New York Times d’hier a fait la couverture sur la » résistance non-violente » des « activistes » palestiniens, mais bien sûr , on ne demande pas à ces personnes «non-violentes» si elles soutiennent des gens comme Wafa Idris ou la condamnent.