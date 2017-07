La Parti Communiste fustige la venue de Netanyahu en France pour commémorer le 75e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv : « Il n’est pas l’homme de paix » 

Les commémorations du 75e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv ont commencé en France, et le nouveau Président Macron a tenu à inviter le premier ministre Netanyaou à cet événement , ce qui n’a pas été accepté par le PCF, connu pour son parti pro- palestinien.

La raison de ce PCF de ne pas accepter sa présence est la suivante : » Il faut envoyer un message fort de paix, et Benjamin Netanyahu n’est pas l’homme de ce message…Ce n’est pas faire honneur aux 13 152 juifs, parmi lesquels plus de 4 000 enfants, que la police de Pétain rafla dans la région parisienne pour les envoyer à la mort et complaire à l’Occupant allemand …..Nul n’a oublié qu’en octobre 2015, le dirigeant israélien avait provoqué une indignation unanime, jusqu’au gouvernement allemand, en affirmant, au mépris de la réalité historique et des faits, qu’ ‘Hitler n'(avait) pas souhaité exterminer les juifs’ « , affirme le PCF.»

Pour rappel, la « rafle du Vel d’hiv » s’est déroulée entre le 16 et 17 juillet 1942, et où 13.152 hommes, femmes et enfants juifs ont été arrêtés à la demande des nazis et sur ordre du pouvoir français.

Pendant ces quatre jours d’enfer sur terre, pas moins de 1 129 hommes, 2 916 femmes et 4 115 enfants furent entassés sur les gradins du Vélodrome d’hiver, puis emmenés dans deux camps, à Beaune-la Rolande et Pithiviers, au sud de Paris. La cauchemar a continué quand 3 000 enfants en bas-âge ont été brutalement séparés de leurs parents, et tués à Auschwitz via Drancy.

Cette rafle a tué 42 000 Juifs envoyés de France à Auschwitz en 1942, où seuls 811 reviendront chez eux après la fin de la guerre.

Malgré la haine communiste contre Israel, le Premier ministre d’Israël, est attendu ce dimanche 16 juillet, pour la commémoration de la rafle du Vel d’hiv, suivi d’un entretien de travail entre le président français et le Premier ministre israélien, d’après l’Elysée.

