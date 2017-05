Le Parlement tchèque reconnaît Jérusalem comme la capitale d’Israël

Le Parlement de la République tchèque a approuvé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël le Jour de Jérusalem, qui marque le 50e anniversaire de l’unification de la ville sous souveraineté israélienne. En outre, la République tchèque a décidé de condamner l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour ses récentes résolutions contre Israël.

Au total, 112 députés des 156 députés qui composent le Parlement tchèque à Prague ont appuyé la résolution. Les députés ont exhorté le gouvernement à adopter la résolution et de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, et l’ouverture des négociations directes et sans conditions avec les Palestiniens.

Le Parlement a également condamné la récente décision de l’UNESCO de ne pas reconnaître les droits des Juifs sur Jérusalem et a exhorté le gouvernement à arrêter les paiements à l’UNESCO, à la lumière de l’incitation contre Israël et la politisation de l’organisation.

Après le vote du Parlement tchèque, un événement spécial a eu lieu à Prague en ovation au Jour de Jérusalem à la cathédrale San Vito avec la présence du ministre tchèque de la culture Daniel Herman, et des centaines de chrétiens et des juifs.

La décision a été promue par l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem, la plus grande organisation sioniste chrétienne, par son directeur de filiale du monde en République tchèque, Vladimir Kalos. Dans son discours, Kalos a promu des efforts pour les parlementaires afin d’approuver la loi.

