Le Parlement européen révoque l’immunité de la candidate, Marine Le Pen, pour l’affichage de photos de Daesh

Le Parlement européen a révoqué l’immunité de la candidate, Marine Le Pen, pour l’affichage de photos de Daesh.

La décision de lever l’immunité contre Le Pen a été prise par la majorité des membres en plénière lors du Parlement européen, selon Reuters.

Les législateurs de l’Union l’européenne ont voté pour dépouiller Le Pen de son immunité pour avoir tweeté des images de violence d’ISIS en décembre 2015. Le Pen a tweeté trois photographies des massacres perpétrés par l’Etat islamique, accompagné du texte « Daesh [est le mot arabe pour IS]! »

Les tweets avaient été une réponse au journaliste Jean-Jacques Bourdin, qui a comparé la rhétorique nationaliste de Le Pen à celle du groupe terroriste islamique. L’image a montré le corps de James Foley, décapité par l’état islamique en août 2014.

Sa famille a alors dit qu’ils avaient été « profondément troublés par l’utilisation non sollicitée de Jim pour le gain politique de Le Pen ».

Ludovic de Danne, le secrétaire général de l’ENF (Europe des Nations et Liberté), le bloc politique Le Pen au Parlement européen, a dit à RT qu’il est confiant que Le Pen « gagnerait tout procès potentiel dans ce cas. »

« C’est une mauvaise façon des globalistes de l’UE et une excuse hypocrite facile de cibler Marine Le Pen », a déclaré Danne, ajoutant que « comme pour les autres attaques, ce sont les mêmes manœuvres contre le Brexit et Trump. Les gens ne sont plus aveugles. »