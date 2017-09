Paris | « We Love Arabs » au Théâtre du Rond-Point…

Le Théâtre du Rond-Point présente « We Love Arabs » de Hillel Kogan et Adi Boutros. Une piece qui est censée montrer les relations entre Israéliens et Palestiniens, entre l’humour et l’ironie .

Hillel Kogan est danseur de la compagnie de danse israélienne Batsheva Dance Company, il a voulu dans « We Love Arabs » , parler d’une rencontre entre un chorégraphe israélien, Hillel Kogan lui-même, et un danseur arabe, Adi Boutros.

Mais que résume ce spectacle ?

– Montrer les difficultés ordinaires de la vie entre les deux communautés dans un pays touché par la guerre

– Se railler des banalités et des opinions préconçues marquant la vie politique israélienne.

– Le rôle joué par le racisme dans le long conflit entres Israéliens et Palestiniens.

– Prendre à parti ceux qui opposent artificiellement de deux manières d’être et de se déplacer

– S’attacher davantage à la perception de l’Arabe et de l’Orient par l’Occidental, notamment l’«Israélien juif et de gauche».

A quand « We Love Jewish » ?

