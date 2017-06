🔴 Paris | Vidéo de la liquidation du terroriste dans l’attaque à la voiture bélier sur les Champs-Élysées

Une voiture a foncé sur un car de gendarmes aux Champs Elysées. Le suspect a été neutralisé et un déminage est en cours. La voiture du suspect a explosé au moment de l’impact sur les Champs-Élysées selon l’AFP et l’homme serait fiché S selon Europe 1.

Le suspect était armé selon l’AFP et la section anti-terroriste du parquet de Paris se saisit de l’enquête. La préfecture de police invite les gens à éviter le secteur.

Muslim terrorist shot and eliminated by security forces after ramming a gendarmerie van with a gas cylinder in his car, near Champs Elysées. pic.twitter.com/ViLXdHDgsR — Behind The News (@Behind__News) 19 juin 2017

Selon la Préfecture de police, la situation est maîtrisée, et il n y a pas de blessé parmi les forces de l’ordre et le public.

BREAKING – FRANCE: A Muslim terrorist known to authorities rammed a gendarmerie van with his vehicle near Champs Elysées. pic.twitter.com/4BUo6qXnsh — Behind The News (@Behind__News) 19 juin 2017

Le terroriste musulman a été éliminé par les forces de sécurité et avait une bouteille de gaz dans sa voiture, une kalachnikov et une arme de poing.

Le secteur reste encore à éviter selon le Ministère de l’intérieur et les stations de métro Concorde et ChampsElysées (lignes 1, 8, 12 et 13) sont toujours fermées.

Le ministre Gerard Collomb‏ s’est rendu sur le site de l’attaque afin de prendre des nouvelles des forces de sécurité.

