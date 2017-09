PARIS | La synagogue Adath Shalom ( Mouvement Massorti) au secours des musulmans sans mosquée 

La synagogue Adath Shalom qui signifie « Assemblée de paix », a été fondée en 1989.Cette communauté, conduite dirigée par le rabbin Rivon Krygier, fait partie du mouvement Massorti mondial et les offices suivent l’essentiel de la trame traditionnelle avec une caractéristique importante : la place de la femme, qui a un statut égal à celui de l’homme.

Ces derniers temps, son rabbin a décidé d’aider la communauté musulmane suite à un gros dégât des eaux, rue de Javel (XVe) dans leur mosquée. Le rabbin a proposé son aide…

Mohammed Benali, le président de la salle de prière de Paris XVe :

« Le rabbin de la synagogue Adath Shalom de la rue George-Bernard-Shaw a proposé de nous aider pour les travaux, se réjouit Mohammed Benali, et le curé nous a prêté sa salle. Ça fait plus d’un mois qu’il nous accueille ».

Le curé a aussi aidé en prêtant l’église pour la priere :

« La crypte sous l’église était disponible, assez grande et pouvait les accueillir, confirme Thierry Vernet, le vicaire de la paroisse. Ça s’est fait discrètement et naturellement. Dans ce genre de cas de figure, il y a parfois des réactions de peur. Mais je n’ai entendu aucune remarque négative. Ce sont même des paroissiens qui leurs ont ouvert la salle et les ont aidés à s’installer. On était heureux de ce lien suplémentaire avec la communauté musulmane de l’arrondissement ».

Selon le Parisien, ce vendredi, lors de la célébration de l’Aïd-el-Kébir au gymnase Cévennes (XVe), le rabbin et le curé et Philippe Goujon, le maire ont été invités :

« On se parle, se réjouit Mohammed Benali. Avec le rabbin et le curé, on est devenu une vraie famille. C’est vraiment magnifique».

« Je ne peux que me féliciter, s’est gargarisé Philippe Goujon, du dialogue interreligieux dans mon arrondissement qui permet aux différents cultes de vivre ensemble non pas malgré leurs différences mais grâce à leurs différences ».

