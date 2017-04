Paris Hilton a été choisie par SodaStream comme l’ambassadrice parfaite pour sa campagne « NanoDrop » »

SodaStream International Ltd., n ° 1 de la marque d’eau gazeuse du monde, a annoncé lundi l’égérie derrière la marque NanoDrop, dans une campagne de marketing lors de la Journée du poisson d’avril : Paris Hilton. La campagne attire l’attention sur le fléau de l’environnement de notre planète qui est confrontée en raison de la pollution par les bouteilles d’eau en plastique à usage unique.

La campagne NanoDrop de SodaStream dispose d’une vidéo humoristique avec Paris Hilton sur NanoDrop : « Une eau gazeuse très condensée. »

Dans la vidéo, Hilton décrit les effets néfastes de la pollution plastique qui a conduit à user de son influence pour agir. Hilton et son équipe de scientifiques Phipps ont créé un nouveau produit révolutionnaire de l’eau, 5000 fois plus hydratantes que l’eau ordinaire.

Hilton souligne qu’une seule goutte de NanoDrop est nécessaire pour maintenir un bon niveau d’hydratation, tout en réduisant la nécessité de porter des bouteilles en plastique lourdes qui polluent notre planète. Comme chaque goutte est égale à un verre d’eau, l’utilisation régulière du produit devrait économiser jusqu’à 1500 bouteilles en plastique par personne chaque année.

Un suivi de la vidéo « révèle » la blague, sur le site officiel NanoDrop, qui favorise le récit et explique qu’une erreur « légère » dans le calcul a causé quelques problèmes d’hydratation. Hilton explique qu’en fait, SodaStream est un excellent moyen d’obtenir une hydratation saine sans pollution et sans bouteille en plastique nuisibles pour la terre.

Hilton a été choisi par SodaStream comme l’ambassadrice parfaite pour la campagne. Passionnée elle même de SodaStream, Hilton a déclaré: «J’ai adoré travailler sur cette campagne, car elle offre un message très important d’une manière amusante qui permet à chacun de faire de meilleurs choix tout en choisissant un mode de vie plus sain et durable. »

Elle a poursuivi: « Je suis à l’affût de nouvelles façons de rester en bonne santé et de façon hydratée, mais il est clair que notre apport quotidien en eau est important, et transporter des bouteilles en plastique à domicile est inutile lorsque nous avons une excellente alternative comme SodaStream « .

La campagne a été réalisée par l’agence de création Allenby Concept House et les vidéos ont été faites par Ohav Flantz. Pour créer un sentiment de crédibilité autour de la blague du poisson d’Avril avant de la révéler, le site Web NanoDrop et sa page Facebook ont ​ lancés la campagne dans les jours qui ont précédé la Journée du poisson d’avril.

Les plates-formes en vedette des informations sur la société fictive ont annoncé que » les détails sur le produit seront bientôt révélé », cachant la connexion avec SodaStream. Pour ajouter des informations d’identification au produit fantastique, le professeur Ron Naaman de l’Institut Weizmann des sciences et un expert dans le domaine de l’électronique moléculaire a montré son soutien à NanoDrop. Approuvant la recherche et le produit révolutionnaire, le professeur Naaman a déclaré qu’il « peut représenter un important bond dans le domaine de la technologie Nano. »

« En utilisant l’eau du robinet et une machine à eau gazeuse SodaStream vous permettra de rester hydraté, une solution facile et économique pour les consommateurs qui n’ont pas de bouteilles à trimbaler dans leur maison et qui polluent la planète », a déclaré Matti Yahav, vice-président du Global Marketing, SodaStream International.

« Nous avons choisi Paris Hilton dans cette campagne pour nous aider à attirer l’attention sur la question d’une manière qui est amusante et divertissante. Des millions de consommateurs dans le monde entier utilisent SodaStream et nous espérons que des millions d’autres se joindront à nous pour sauver notre planète à partir des bouteilles en plastique «

