Les parents d’Itamar toujours à la recherche de leur fils : « Il a sauvé ses deux amis avant de disparaître dans le Kinneret »

Le lendemain de la trouvaille des corps des deux jeunes Juifs noyés dans la Kinneret, Yaron et Nahman, les parents d’Itamar, Simon et Rachel Ohana ne quittent plus le rivage du lac et continuent de chercher leur fils avec les secours en place et la marine.

Rachel, sa mère a dit : « Je ne peux pas quitter cet endroit, je viens au bord du lac dans l’espoir de le retrouver, là où il a mis en place sa tente ».

« Nous n’arrivons ni à dormir, ni à manger, c’est difficile pour nous », a ajouté son père, Simon. « Nous essayons d’arrêter les larmes et calmer nos émotions car il a un autre frère. Nous sommes satisfaits pour les familles de Yaron et Nahman d’avoir retrouvé leur fils.

Les parents ont parlé des moments qui ont précédé ce drame : « Il est allé avec des amis pour fêter son anniversaire. C’est la première fois qu’il est partit seul, il m’a demandé d’y aller car c’était son anniversaire , donc je l’ai laissé aller et j’ai accepté ».

« Nous savons qu’il a sauvé deux amis qui étaient avec lui, il a réussi à leur jeter le matelas vers eux tandis qu’un vent fort l’a attiré au large. Quand nous avons entendu qu’il s’est noyé nous avons dit, comment cela peut arriver ? Il s’est toujours battu ».

