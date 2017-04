Les parents de Hannah Bladon, tuée par un palestinien ont fait une déclaration

La famille de Hannah Bladon tuée dans un attentat dans le tramway de Jérusalem ce vendredi a fait une déclaration suite à cette tragédie :

« Hannah était la fille la plus attentionnée, la plus sensible avec une grande compassion. Elle était une étudiante talentueuse et a étudié à l’université de Birmingham pour un diplôme de religion, de théologie et d’archéologie.

« Au moment de sa mort, elle faisait partie d’un programme d’échange d’étudiants et étudiait à l’école internationale de Rothberg à L’université Hébraïque de Jérusalem. Elle avait pris part à une fouille archéologique ce matin-là.

« Hannah était une musicienne talentueuse, et faisait partie d’une équipe du service à l’église locale et membre d’un groupe archéologique. Elle était une joueuse de rugby enthousiaste et un fervente partisane du comté de derby.

« Notre famille est dévastée par cette attaque insensée et tragique ».

Quelques minutes avant de se faire attaquer, la jeune femme a quitté son siège pour faire asseoir une femme avec un jeune enfant, le terroriste voulait tuer un soldat mais Hannah était plus proche.



