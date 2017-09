Le pape Francis se souvient de sa psychanalyste Juive : « Un jour, sur le point de mourir, elle m’a appelé »

Le pape Francis dans les années 1970 a eu des séances hebdomadaires avec une psychanalyste juive pour « clarifier certaines choses », at-il déclaré à un écrivain français.

La révélation est venue dans une douzaine de conversations que le pape a eu avec le sociologue français Dominique Wolton, qui a écrit un livre qui sera prochainement publié, selon The Associated Press et le quotidien La Stampa en Italie. Il n’a pas noté ce que le pontife voulait clarifier.

En citant certaines des conversations vendredi, La Stampa a signalé que le pape Francis, âgé de 81 ans, a déclaré qu’il a rencontré une psychanalyste à l’âge de 42 ans.

« Un jour, quand elle était sur le point de mourir, elle m’a appelé », a déclaré le pape sur la psychanalyste. «Non pas pour recevoir des sacrements, puisqu’elle était juive, mais pour un dialogue spirituel.

« C’était une bonne personne. Pendant six mois, elle m’a beaucoup aidé ».

Il était à cette période un fonctionnaire jésuite dans son Argentine natale, qui était régi par une dictature militaire.

Dans les conversations avec l’auteur français, Francis parle hautement de l’influence positive que les femmes ont eu sur sa vie.

« Ceux que j’ai connus m’ont beaucoup aidé quand j’avais besoin de les consulter », a déclaré Francis.

Le pape parle aussi de son état d’esprit maintenant.

« Je me sens libre », at-il dit. « Bien sûr, je suis dans une cage ici au Vatican, mais pas spirituellement. Rien ne me fait peur. »

Ce qui l’afflige, at-il osé, ce sont des personnes avec un point de vue de la force contre la force. Il a désigné «des prêtres rigides, qui ont peur de communiquer».

« C’est une forme d’intégrisme », a déclaré le pape. « Chaque fois que je rencontre une de ses personne rigide, surtout si jeune, je me dis qu’il doit être malade ».