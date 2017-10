Panique dans une synagogue de Netivot à Kippour : un homme entre avec une « arme » criant « c’est une attaque » !

Un ivrogne avec un grand sac et un pistolet s’est rendu dans la Yeshivat ‘שכר שכיר’ pendant la priere de Kippour et a visé les jeunes hommes qui ont fui du Beit Midrash dans une grande panique.

Les jeunes hommes étonnés ont débattu de la façon de se comporter et ont ordonné à un rabbin d’appeler le quartier général de la police, qui est arrivé avec de grandes forces.

L’ivrogne a été pris par la police et arrêté pour interrogatoire et la prière a continué.

Un des garçons a déclaré au site ultra orthodoxe Kikar Hashabat au sujet de l’incident étrange : ‘Il y avait une vraie peur dans le Beit Midrash, et nous avons pensé que c’était une attaque terroriste.

Un autre fidèle qui a parlé avec le site Web ultra orthodoxe a déclaré «C’est un gardien de sécurité qui vit à Netivot et qui est familier de tout le monde à la yeshiva. Il est entré dans la yechiva , personne n’a rien remarqué, puis il s’est approché du Hazan et a sorti de sa chemise une arme, et une jeune homme a crié » attaque terroriste » .

‘Tout le monde a immédiatement commencé à courir, et chacun a poussé l’autre sur les bancs, l’agitation a créé une situation stressante, tout le monde a couru sans demander ce qui s’est passé, les femmes ont immédiatement crié, la panique était grande, et finalement il s’est avéré être une blague’.

La police a déclaré que ‘suite à un rapport reçu hier soir par la police à propos d’une personne qui est arrivée à une synagogue à Netivot agitant un pistolet, des policiers sont arrivés sur les lieux.

‘La police a arrêté le suspect qui était ivre et à la recherche d’un pistolet en plastique, le suspect a été interrogé au poste de police et a été libéré à la fin de l’interrogatoire’.