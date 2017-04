Panique à la gare du Nord de Paris : un homme menace les policiers avec un couteau

La police française a arrêté un homme agitant un objet pointu à la gare centrale à Paris, ce qui a provoqué la panique dans la région, un jour avant que les citoyens du pays aillent voter aux élections présidentielles.

La police française a arrêté ce soir (samedi) une personne menaçante avec un couteau à la Gare du Nord à Paris. La capitale française est sous haute sécurité dans la région, un jour avant le premier tour des élections présidentielles françaises qui se tiendra demain, et après l’attaque de tir contre la police qui a eu lieu dans le centre du pays, aux Champs Elysées .

Pendant l’événement, la personne a approché la police qui étaient présente à l’ une des gares les plus fréquentées de la capitale française et les fit signe avec un couteau. Immédiatement après l’avoir neutralisé, la police l’a menotté et confiné au sol. L’incident a provoqué la panique parmi les passagers qui étaient présents à la station, ce qui a provoqué des retards de la circulation ferroviaire.

Rappelons que l’incident s’est produit, suite à l’ arrestation de deux terroristes musulmans à Marseille qui voulaient probablement tuer le candidat républicain François Fillon. L’ élévation du niveau d’ alerte est exprimée au moyen de mesures de sécurité renforcées autour des candidats présidentiels.

Selon la dernière enquête pour les élections en France environ un jour avant les élections :

Emmanuel Macron : 23 % au premier tour

Marine Le Pen : 22 % au premier tour

François Fillon : 21 % au premier tour

Jean-Luc Mélenchon : 19 % au premier tour

Les bureaux de vote devraient ouvrir dimanche à 8 heures et fermer à 12 heures. Les deux candidats gagnants seront face à face à un second tour dans deux semaines. Cette fois , la campagne présidentielle est axée sur la crise économique, le taux de chômage élevé dans le pays, ainsi que l’immigration.

