Panique : Des israéliens coincés à la frontière syrienne suite à l’atterrissage forcé d’un avion « Turkish Airlines »

Le temps orageux et les fortes tempêtes de neige en Turquie ont entraîné hier (samedi) de graves perturbations dans les aéroports du pays. Des centaines de vols ont été annulés et des israéliens comme Itai Levy, en sont victimes.

Itai, un Israélien qui est revenu de Bangkok est aujourd’hui « coincé » dans la ville de Sanliurfa, dite “Urfa”, au sud-est en Turquie, en attendant un vol de retour pour Israël.

Sanliurfa, dite “Urfa”, est le chef-lieu de région dans le ventre mou de la Turquie, à la frontière syrienne, au bord du Kurdistan.

Depuis l’émergence de Daesh, en 2013, Sanliurfa (“Urfa la glorieuse”, littéralement), 800 000 habitants, est devenue un carrefour majeur sur la route de la guerre syrienne. Cette ville conservatrice, dévote (elle est réputée avoir vu naître Abraham et le prophète Job), peuplée majoritairement de Kurdes et d’Arabes sunnites, s’est muée au fil des progrès de Daesh en une base arrière du conflit.

Elle est le lieu d’une guerre discrète, complexe, entre les autorités turques, les djihadistes et les miliciens du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, séparatiste interdit en Turquie), qui affrontent Daesh de l’autre côté de la frontière, dans les campagnes de Kobané.

« Une heure avant l’ atterrissage, le commandant nous a informés que la piste d’atterrissage à Istanbul sera fermée et l’avion a dû atterrir dans une ville proche de la frontière avec la Syrie, à Sanliurfa »

Après des moments de tension, le pilote a réussi à atterrir et les voyageurs fatigués ont atterri en toute sécurité à Sanliurfa.

Les voyageurs sont arrivés dans cet aéroport et ont récupéré leur bagages et le contrôle des passeports sans aucune explication de la compagnie aérienne. « Sans aucune explication, nous avons été placés dans les autobus voyageant dans la ville. Mon bus est arrivé à l’hôtel dans le centre-ville ».

La compagnie aérienne « Turkish Airlines » n’a pas encore contacté les passagers et le personnel de l’hôtel et les passagers sont confus et sans défense.

« Nous nous sommes levés ce matin, et dès maintenant la seule information dont nous disposons est qu’un bus va venir à 14h 30 pour venir nous chercher à l’aéroport pour le vol vers Istanbul », a-t-il expliqué « Comme un vol de correspondance en Israël dont nous ne disposons aucune information »…

