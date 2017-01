Les Palestiniens pleurent la mort de l’évêque catholique qui a aidé les terroristes

Les dirigeants et les chefs d’organisations terroristes palestiniens ont déploré le décès d’un leader catholique responsable de contrebande d’armes à des terroristes.

La direction palestinienne et les différents groupes terroristes palestiniens pleurent la mort de l’évêque catholique syrien, Hilarion Capucci, qui est mort à Rome ce dimanche à l’âge de 94 ans.

Capucci était un fervent partisan des Palestiniens et a aidé à soutenir leurs actes de terrorisme contre Israël.

L’évêque a été arrêté par Israël en 1974 après avoir été surpris en train de faire passer des armes aux terroristes palestiniens. À l’époque, il a été l’archevêque grec melkite catholique de Jérusalem et a utilisé son statut diplomatique comme couverture.

Il a été condamné à 12 ans de prison, mais dans un geste de bonne volonté d’Israël au Vatican, il a été libéré après seulement trois ans et déporté à Rome.

En 2010, Capucci était un passager sur le Mavi Marmara, un navire turc à destination de la bande de Gaza, prétendument transportant de l’aide, dans une tentative de violer le blocus israélien. La seule «aide humanitaire» se trouvant à bord après que les FDI ont intercepté le bateau étaient des boîtes de médicaments périmés. Les passagers à bord ont tendu une embuscade aux soldats de Tsahal avec des couteaux et des barres métalliques.

Dans un communiqué, le Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) a déclaré que « l’ archevêque Capucci a consacré sa position religieuse à la lutte contre l’occupation (israélienne). »

Le FPLP a souligné le fait que, même après avoir été emprisonné en Israël, Capucci n’a jamais cédé aux stipulations israéliennes, mais plutôt « a poursuivi sa lutte comme il a voyagé dans le monde entier en défendant le peuple palestinien, le recrutement de soutien à leur cause, et l’exposition de l’entité sioniste raciste et ses politiques fascistes contre eux « .

Le FPLP a appelé la mort de Capucci une perte énorme pour le peuple palestinien et le monde arabe.

Dans une déclaration sur Wafa, l’ Autorité palestinienne (AP) et Mahmoud Abbas pleurent Capucci, le décrivant comme un «martyr de Jérusalem et un combattant courageux. »

Pendant ce temps, le ministère de l’AP au sein des Affaires étrangères a publié une déclaration, disant que Capucci » a laissé un riche héritage de courage, de lutte et de sacrifice pour l’amour de la liberté de la patrie et des êtres humains. Il était un exemple de profonde fraternité islamo-chrétienne et d’unité nationale « .

La déclaration a ajouté que pendant l’emprisonnement de Capucci, l’évêque était «un minaret pour le sacrifice, l’abnégation, le rachat et la détermination pour soutenir la juste cause de notre peuple. »

Sa mort a également été pleurée par le Hamas, l’organisation terroriste qui gouverne Gaza, qui l’a loué pour une vie consacrée à «défendre le peuple palestinien et sa juste cause. »

