Pourquoi les Palestiniens ne se sont jamais plaints de la colonisation de la Jordanie, la Grande-Bretagne ou des Ottomans ?

Bien sûr, cette image signifie les 50 ans d’occupation par les juifs. Parce que personne n’était trop préoccupé par les 19 années précédentes en « territoire palestinien » annexé ou administré par la Jordanie ou l’Egypte. Ou les 30 ans de l’administration britannique avant cela. Sans oublier les 400 ans de la présence ottomane avant les britanniques.

Non, le seul intérêt pour ce que le monde appelle maintenant les « terres palestiniennes » n’a commencé que lorsque les juifs ont eu un certain niveau de contrôle sur eux. Et surtout pas quand des générations d’autres musulmans et chrétiens, arabes et non-arabes ont contrôlé cette terre.

D’une certaine façon, seulement les années où l’espérance de vie des Palestiniens a grimpé en flèche, lorsque le taux de mortalité infantile a chuté, lorsque pratiquement toutes les universités et les grands hôpitaux ont été construits dans les territoires que seules ces années sont considérées comme tragiques.

Ce dossier complet de l’ONU des « 50 ans d’occupation » est souligné par une hypocrisie flagrante. S’il n’y avait pas de guerre de six jours, les Arabes palestiniens de la Judée Samarie sous la domination jordanienne seraient tout aussi intéressants que les Palestiniens de la Judée aujourd’hui, ce qui signifie, pas du tout. Les Gazaouis resteraient dans une prison égyptienne efficace, sans pouvoir se déplacer vers l’Egypte et personne n’ en parlerait.

L’autonomie que la plupart des Palestiniens dans les territoires apprécient aujourd’hui n’aurait jamais eu lieu.

Et personne n’écrirait d’articles à ce propos.