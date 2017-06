Les palestiniens et la Ligue arabe décident une réunion en urgence suite au rapprochement israélo-africain : « L’Afrique ne va plus nous envoyer de l’argent »

Les Palestiniens et la Ligue arabe sont préoccupés par le rapprochement entre Israël et les pays africains. Le représentant de l’Autorité palestinienne dans la Ligue arabe Jamal Choubaki a demandé une réunion d’urgence de l’organisation arabe. Il a dit qu’elle aura lieu au siège de la Ligue arabe au Caire, lundi prochain.

Le représentant palestinien a exprimé son inquiétude suite à l’amélioration des relations entre Israël et les Etats africains « privant les Palestiniens de soutien dans cette partie du monde, qui, dans le passé, ils pouvaient compter. Cela aura un effet négatif de leur point de vue de l’impact sur le développement du conflit entre Israël et les Palestiniens. »

Ramallah est préoccupé depuis la récente visite de Binyamina Netaniyagu au Libéria, où il a assisté à une conférence de l’Organisation économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Le premier ministre a prononcé un discours et a été le premier chef non africains, parlant aux participants de ce plus ancien Forum africain.

« Israël va retourner en Afrique, et l’Afrique est de retour en Israël »- a déclaré le chef du gouvernement d’Israël là-bas. « Se connecter à l’Afrique est de notre intérêt national et naturel »a dit Netanyahou.

Jamal Choubaki a dit avec anxiété que Jérusalem prévoit d’organiser un sommet franco-africain israélien au Togo.

Voici le texte intégral du discours Binyamina Netaniyagu sur la conférence de la CEDEAO :

« Amis, je suis ravi d’être ici aujourd’hui et je tiens à vous remercier pour votre hospitalité et pour l’invitation à parler.

Venir ici, en Afrique de l’Ouest est un rêve. Nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la vie de nos citoyens. Je crois en l’ Afrique. Je crois en son potentiel, présent et futur. C’est un continent qui se développe. Ceux qui y vivent sont des gens talentueux. Je donne la priorité au renforcement des relations entre nous – c’est une priorité nationale et internationale. Voilà pourquoi je suis devenu le premier Premier ministre israélien pour la première fois depuis des décennies à visiter l’Afrique.

Et je peux vous assurer une chose : On ne va pas attendre dix ans, comme le prochain dirigeant israélien pour visiter l’Afrique. Ni même cinq ans mais une question de quelques mois.

Entre l’Afrique et Israël, il y a un lien naturel. Notre histoire est similaire. Votre peuple a dû obéir au monde et à des dirigeants étrangers. Vous avez traversé les guerres et les massacres terribles, et vous avez encore du mal à vous en sortir du passé et passer dans l’avenir avec courage et force. Avec la détermination et la foi que vous avez accédé à l’indépendance. Vous avait guéri les blessures du passé et créer un avenir d’espoir pour ses citoyens.

Ceci est très similaire à notre histoire. La nation d’Israël a aussi été privée de l’indépendance pendant trop d’années. Nous avons également souffert de l’humiliation, l’esclavage, la servitude et la privation. Nous avons aussi connu les horreurs indicibles des massacres et le génocide. Mais on n’a jamais renoncé. Nous avons lutté pour notre indépendance et avons gagné. Nous avons créé une démocratie prospère au cœur du Moyen-Orient. Nous avons construit l’une des économies les plus dynamiques du monde. Nous sommes devenus un chef de file dans le domaine des ressources en eau, l’agriculture, les technologies de communication, de sécurité et ainsi de suite.

Aujourd’hui, nous nous efforçons de partager nos expériences avec les gouvernements et les peuples d’Afrique. La mission de la CEDEAO est de renforcer la paix et la prospérité grâce à l’utilisation des vastes ressources de l’Afrique.

Les Africains tiennent car l’avenir d’Israël sera aussi votre avenir. Vous avez pas de meilleur partenaire que Israël, pour cette tâche, parce qu’Israël est un leader technologique mondial dans tous les domaines.

Vous devez comprendre que la distinction entre la haute technologie et low-tech s’est rapidement érodée. Chaque industrie, sans exception, a un processus. Ceux qui n’utilisent pas la technologie dans une variété de domaines critiques, sont laissés pour compte. Mais ceux qui les appliquent, prennent de l’avance.

L’exemple le plus simple – un téléphone mobile. Voir les possibilités ouvertes aux citoyens africains utilisant des téléphones cellulaires. Il y a d’excellentes possibilités. Mais si nous devions développer les communications avec la pose de tuyaux, câbles, etc…, ces avantages ne se seraient jamais vus à ce jour. L’utilisation de la technologie vous permet de progresser rapidement, et ce saut vers Israël peut le faire avec vous.

Bien que Israël soit un petit pays, il est un leader mondial dans de nombreux domaines tels que l’énergie, l’agriculture, la santé, la gestion des ressources en eau, la production d’eau, créant littéralement l’eau hors de l’air et, bien sûr, dans le domaine essentiel de la sécurité.

Nos vaches – encore un autre exemple. Notre vache produit plus de lait que toute vache dans le monde. Tel est le sujet de notre fierté. Vous auriez pensé que ce serait la vache hollandaise ou française, peut-être un Italien ou même un américain, mais ce n’est pas le cas car c’est la vache israélienne. Chaque « mu » est informatisée, et le résultat est une performance formidable. Pour cette raison, nos programmes participent avec des pays tels que la Russie, la Chine et l’Inde.

Nous sommes les premiers dans le monde pour la reproduction de l’eau près de 90% de nos eaux usées sont recyclées. La deuxième place est occupée par l’Espagne avec 17%. Cela donne une idée des avantages de la technologie. Elle est en train de changer le monde.

Notre intelligence aide à prévenir des dizaines d’actes terroristes dans le monde entier, y compris en Afrique. Pour cette raison, les dirigeants de nombreux pays, en particulier le président Trump, a visité Israël. Jusque-là, je me suis rendu en Chine et en Russie. Tant M. Modi, le premier ministre indien à visiter Israël dans quelques semaines. Quand j’ai rencontré le Président Xi à Pékin, il m’a dit que leur population est plus de 1,4 milliard de personnes. Et je lui ai dit que les gens de notre pays aujourd’hui est de 8 millions de personnes. Il a répondu : « Oui, mais vous êtes une puissance mondiale dans le domaine de l’innovation ».

L’année dernière, j’ai rencontré de nombreux dirigeants africains lors d’une exposition à l’Organisation des Nations Unies, et ce fut une réunion inhabituelle. Le fait que les jeunes Israéliens aient présenté leurs projets en Afrique, pas ceux qu’ils veulent faire parti de l’avenir, mais le fait qu’ils mettent cela en œuvre aujourd’hui est encore plus beau. L’un des dirigeants m’a dit une chose que je ne pourrai jamais oublier : « Nous avons des problèmes, vous, vous avez les solutions pour les résoudre ».

Dans tous les domaines impliquant notre technologie, nous sommes prêts à travailler avec vous pour apporter une solution à certains des problèmes les plus urgents de l’Afrique.

Nous voulons vous aider à rendre votre terre plus fertile, à résoudre le problème de pénurie d’eau, rendre votre ville plus sûre et l’air – plus propre.Combattre la maladie du Sida.

Le fondement de la coopération que nous proposons aujourd’hui nous servira pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, Israël et les pays de la CEDEAO coopèrent dans le cadre de projets communs dans l’agriculture, l’énergie et l’éducation.

Il y a six mois, le ministre de l’Agriculture de vos pays se sont réunis en Israël avec des représentants du Centre pour la coopération internationale, MASHAV, qui fonctionne bien en Afrique.

Si tout va bien, nous avons conclu deux nouveaux accords qui renforceront encore davantage notre coopération. Israël crée deux nouvelles délégations économiques en Afrique orientale et occidentale pour développer le commerce entre les deux pays. Plus tard cette année, nous organiserons un sommet entre les pays africains et Israël au Togo.

Nous sommes prêts à envoyer un groupe de spécialistes dans chacun de vos pays, et de trouver ensemble la meilleure façon de la coopération entre nous. Ceux d’entre vous qui ont travaillé avec nos experts, connaissent nos capacités et peut attester que c’est une sage décision. Je vous invite tous, sans exception, à le faire.

Je crois que les relations bilatérales entre nous doivent être reflétées dans les enceintes internationales. Israël doit à nouveau devenir un pays d’observateur au sein de l’Union africaine. Il est, et je le dis ouvertement parce sympathiser avec l’Afrique est dans notre intérêt. Mais, mesdames et messieurs, je crois de tout mon cœur qu’il est dans votre meilleur intérêt pour l’Afrique. Je vous souhaite tout notre soutien.

De nombreux pays sont en train de changer rapidement leur attitude envers Israël. Et je dois dire que de la façon la plus dramatique et rapide, il se passe quelque chose dans le monde arabe. De nombreux pays arabes ne considèrent plus Israël comme un ennemi de l’Etat. Ils considèrent Israël comme un allié, voire vital, dans la lutte contre le terrorisme et un allié dans l’effort pour dissuader l’avenir grâce à la technologie et l’innovation.

Et ce changement dans le monde arabe – le nouveau. Je pense que c’est le meilleur espoir pour la paix non seulement entre Israël et les pays de la région, mais aussi entre Israël et les Palestiniens. C’est ce qui change les opinions et les sentiments.

Je voudrais que vous soyez solidaires dans la lutte contre les organismes contre Israël tant les organes des Nations Unies tels que l’Assemblée générale, l’UNESCO et le Conseil des droits de l’homme.

Le président Sirleaf, vous a dit : « Vos rêves doivent toujours être plus grands que votre capacité actuelle à les atteindre. Si vos rêves ne suscitent pas la peur en vous, ils ne sont pas assez grands ».

Israël – un petit pays avec des rêves très grands. Travaillons ensemble pour réaliser le grand rêve pour tout le monde. Que nos rêves soient si audacieux, que peu de gens croient à la possibilité de leur mise en œuvre. Nous avons prouvé que ceux qui doutaient d’Israël ont eu tort. Montrons aux sceptiques, que ceux qui doutent de l’Afrique, ont aussi tort.

Les pères fondateurs de la CEDEAO, ont déclaré la création de l’organisation pour la promotion de l’amour et le respect mutuel. Israël – un pays qui aime et respecte tous.

Depuis sa création, Israël a cherché la paix avec tous ses voisins. En Israël, les juifs, les chrétiens et les musulmans vivent côte à côte en tant que citoyens avec des droits égaux. Ceci est le véritable Israël.

J’espère que vous verrez en Israël est que Israël voit dans les pays africains : pays lumineux engagés à coopérer pour le bien commun. Je voudrais vous remercier de me donner l’occasion de comparaître devant vous aujourd’hui. Je souhaite un grand succès du Président de la CEDEAO, le Président du Togo Gnassingbe.

En conclusion, je voudrais vous inviter avec les mots de la prière traditionnelle pour les Juifs du monde entier, « à Jérusalem l’année prochaine ». Mais pourquoi attendre l’année prochaine ? Vous êtes tous invités cette année, nous vous réservons un accueil chaleureux.

Merci. Shalom ».

