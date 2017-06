Les Palestiniens affirment maintenant qu’un million d’entre eux ont été torturés par Israël

À la veille de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture de 2017, le Ministère des affaires des prisonniers palestiniens a publié un rapport selon lequel plus d’un million de Palestiniens ont été victimes de torture par Israël.

Puisqu’ils affirment aussi faussement que plus d’ un million de Palestiniens ont été emprisonnés ou arrêtés par Israël, c’est un taux impressionnant de torture de 100%.Il est amusant que l’une des revendications pour mettre fin à la gréve de la faim frappant les prisonniers le mois dernier mentionne « s’il vous plaît arrêter de nous torturer ». Au lieu de cela, ils ont exigé des privilèges concernant la cuisine et plus de chaînes de télévision par satellite.

Qui sait, peut être que le manque de chaînes de télévision est probablement ce qu’ils veulent dire par «torture».

Les «médias indépendants» palestiniens publient simplement des communiqués de presse sans le moindre contrôle. Dans ce cas, le communiqué de presse original doit avoir été un PDF ou quelque chose qui y ressemble parce que le texte est corrompu – exactement de la même manière dans tous les médias!