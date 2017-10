La Paix selon Mahmoud Abbas :  » Payer des salaires aux terroristes et à leurs familles est une obligation nationale et morale « 

Le Conseil révolutionnaire du Fatah, dirigé par Abu Mazen, est membre du Conseil révolutionnaire du Fatah, a été convoqué au siège de la présidence palestinienne à Ramallah pour discuter des derniers développements sur les problèmes politiques et de réconciliation avec le Hamas.

Selon l’agence de presse officielle palestinienne Wafa, Abu Mazen a déclaré lors de la réunion qu’Al-Quds était «la capitale éternelle de l’État de Palestine». Il a loué la victoire des résidents arabes de Jérusalem pour la «tyrannie de l’occupation» après l’échec de l’entrée des portes de sécurité à l’entrée de la mosquée Al-Aqsa.

Abu Mazen a noté le danger inhérent à la Déclaration de Balfour depuis sa déclaration à nos jours et a souligné l’importance de demander à la Grande-Bretagne de s’excuser de l’injustice historique infligée aux Palestiniens.

Il a appelé les Britanniques à reconnaître l’état de ‘Palestine’ et à annuler les événements marquant la Déclaration Balfour. Abu Mazen a également souligné l’importance de publier la liste noire des entreprises israéliennes et internationales opérant dans les «colonies israéliennes» et a précisé que le paiement des indemnités aux prisonniers, qu’il définissait comme un devoir national, moral, politique et humain, continuera.

Les shahids comprennent des Palestiniens qui ont mené des attaques terroristes contre Israël, y compris des attentats suicides, et des prisonniers qui purgent des peines de prison pour des infractions de sécurité, y compris le meurtre d’Israéliens. Dans le contexte politique, Abu Mazen a rejeté avec véhémence la demande de reconnaître Israël en tant qu’État juif, ce qu’il dit, c’est une tentative d’effacer le problème des réfugiés et un mouvement raciste contre «notre peuple de l’intérieur».

Le président américain Donald Trump a exigé d’Abu Mazen des conversations téléphoniques et des réunions à Washington, à Riyad et à Bethléem pour travailler à mettre fin au terrorisme, et sécher les ressources financières du terrorisme et à prendre les mesures nécessaires et nécessaires dans la lutte contre la terreur et l’idéologie haineuse. En attendant, Abu Mazen refuse.