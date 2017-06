Pourquoi la paix est impossible entre Palestiniens et Israéliens …

Times of Israël a rapporté une histoire réconfortante cette semaine:

Son don sera consacré à la construction d’une salle de jeux pour enfants à l’Institut de radiologie du Centre d’oncologie Joseph Fishman.

« J’ai décidé de faire un don pour aider à sauver des vies humaines en dehors de toute considération politique », a-t-il déclaré.

« Les sociétés israéliennes et palestiniennes souffrent de violence et je lutte pour une situation où nous pouvons tous contribuer à la paix et à la santé: traiter les enfants, sauver des vies, partager des connaissances et former des médecins palestiniens à Rambam, afin d’améliorer l’état de Les systèmes de santé et la capacité de traiter les personnes dans les zones de l’AP et d’encourager les autres à faire un don et à contribuer à l’amélioration de la santé au sein de nos deux pays.