Paix de plus en plus froide : Les restaurants jordaniens refusent de servir les touristes israéliens

Dans de nombreux restaurants (non casher) de la station jordanienne d’Aqaba , les propriétaires refusent de servir les Israéliens, selon le 2ème canal ITV.

Le sujet a été soulevé dans le réseau « Facebook » par un villégiature israélien qui s’est rendu à Aqaba avec son amie.

Ils ont été approchés par un serveur qui leur a annoncé que le propriétaire ne veut pas servir les Israélites et leur a demandé de quitter le restaurant.

Les journalistes du 2ème canal en Israel ont décidé de vérifier les informations et ont constaté que ce n’était pas un cas isolé.

De nombreux Israéliens ont témoigné sur des sites comme Trip Advisor et d’autres sites , des critiques négatives sur les restaurants jordaniens, pointant leur discrimination envers les citoyens de l’Etat juif.

Jerusalem Post a rapporté que les Israéliens en colère ont envoyé une pétition à l’ambassade à Amman, en demandant de comprendre le pourquoi il existait de nos jours une telle situation scandaleuse. Les diplomates ont promis de contacter le ministère du Tourisme de Jordanie.

Les relations diplomatiques entre les deux pays, existent depuis 23 ans, et la Jordanie a toutes les raisons d’être satisfaite de la coopération de Jérusalem dans de nombreux domaines, et dans l’économie (le contrat de gaz, favorable au royaume de la distribution d’eau de la mer de Galilée et le bassin du Jourdain), dans le domaine militaire (coopération de l’IDF avec l’armée jordanienne sur le territoire de la Syrie).

Sans oublier l’ ajout les touristes qui viennent pour se reposer à Eilat et Aqaba avec des prix plus accessibles.

